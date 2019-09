O universitate din Ontario va oferi cursuri despre creșterea plantei de cannabis O universitate din Ontario ofera un curs online pentru studenții care vor sa învețe cum sa creasca marijuana, scrie Global News.



Universitatea din Guelph susține ca acest curs pentru producția de cannabis va începe saptamâna viitoare și clasa este deja formata, cu 60 de persoane înscrise.



Facultatea a anunțat ca acest curs, în valoare de 545 de dolari, este parte a unei specializari noi pe cannabis, în programul de studii de hotricultura al universitații. Guelph va oferi și un curs privind reglementarile legate de cannabis și evaluarea calitații,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

