Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Spania au deschis o ancheta în Valencia din cauza ca o femeie a murit dupa ce a mâncat într-un restaurat cu o stea Michelin, iar alte 29 de persoane au avut simpome de intoxicație alimentara, relateaza The Guardian și AFP.Unei femei în vârsta de 46…

- Nevaccinarea, sau refuzul oamenilor de a se vaccina in ciuda disponibilitații vaccinurilor, este, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, una dintre cele zece amenințari principale la adresa sanatații globale in anul 2019. Conform OMS, nevaccinarea amenința sa inverseze tot progresul facut…

- Pe pagina de internet a Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate, anmcs.gov.ro, la secțiunea Transparența decizionala, in data de 11 ianuarie 2019, a fost publicat spre dezbatere publica proiectul de Ordonanța a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative in…

- Religia, indiferent de realitatea credințelor propovaduite, are o utilitate sociala importanta. Participarea la activitați religioase este un antidepresiv mult mai eficient pentru europenii de peste 50 de ani decat participarea la activitați sportive, educaționale sau politice,

- Mare atenție! Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale a transmis cetațenilor un avertisment care atrage atenția cetațenilor sa nu achiziționeze o crema notificata ca produs cosmetic.

- „Șapte zile periculoase”, așa a denumit poliția rutiera thailandeza aceasta perioada umbrita de accidente rutiere la pragul dintre ani, scrie digi24.ro. Autostrazile din Thailanda au devenit in aceste zile scena a sute de caramboluri sangeroase, scrie The Guardian. Numai in doua zile au fost raportate…

- In 28 noiembrie, Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, legea potrivit careia soferul poate depune la Politia Rutiera dovada inlocuitoare a permisului din momentul eliberarii ei, scrie agerpres.ro. "Conducatorul auto poate depune dovada inlocuitoare a permisului de conducere…

- Amenzile pentru personalul medical ar putea sa creasca in 2019, anunta ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca decizia de majorare a fost luata dupa ce la Maternitatea Giulesti au fost amendate mai multe cadre medicale. Pintea a mai spus ca masurile vor fi drastice.“Acest lucru (n.r.…