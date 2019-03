O unguroaica a devenit noul model Victoria’s Secret Modelele din intreaga lume viseaza sa fie remarcate si sa intre in echipa Victoria’s Secret. In aceasta industrie, sa devii “ingeras” al brandului reprezinta una din cele mai mari reusite profesionale. Echipa Victoria’s Secret se schimba de la an la an. Veteranele se retrag in favoarea nou venitelor. Astfel s-a intamplat zilele trecute cand a fost anuntat ca noul model Victoria’s Secret este Barbara Palvin, o tanara de 25 de ani nascuta in Ungaria. Barbara defileaza pe podium inca de la 13 ani. A fost descoperita in Budapesta si apoi a fost relocata in Asia. A prezentat pentru branduri celebre… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Apartine celebrei podgorii Tokaji si vor fi disponibile doar 18 sticle. Una costa 35.000 de euro si deja a fost cumparata de un colectionar din Shanghai. Pretul piperat este justificat, spun specialistii, pentru ca vinul e facut din soiuri superioare de struguri care cresc pe dealurile vulcanice situate…

- * Aproximativ 100 de persoane cu carti in limba maghiara in maini au protestat, marti, in fata Consulatului General al Ungariei din Cluj-Napoca, fata de intentia Guvernului de la Budapesta de a restructura Academia Maghiara de Stiinte. "Societatea maghiara a fost foarte deschisa in anii 90 si solidara…

- Guvernul ungar nu va participa la dezbaterea privind situatia statului de drept in Ungaria, ce se va desfasura pe 30 ianuarie in Parlamentul European, a anuntat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, informeaza agentia MTI.Statul de drept este doar ''pretextul pentru…

- Ungaria a "pompat" in fotbalul din zonele locuite de maghiari in Romania aproximativ 20 de milioane de euro in ultimii 6 ani, releva o ancheta publicata de site-ul hotnews.ro. Banii au fost folositi, potrivit sursei citate, mai ales pentru academii de fotbal.Criteriul apartenentei etnice prevaleaza…

- O echipa de specialisti israelieni va cauta in sectorul ungar al Dunarii ramasite ale victimelor Holocaustului, cu permisiunea si asistenta Ungariei, astfel ca acestea sa poata fi ingropate conform traditiilor evreiesti, a afirmat luni la Budapesta un oficial israelian, transmite Reuters, potrivit…

- Deputatii opozitiei din Ungaria si-au afisat joi unitatea, jurand ca anul care tocmai a inceput va deveni ''anul rezistentei'' impotriva premierului Viktor Orban, cu doua zile inainte de o noua manifestatie antiguvernamentala prevazuta sa aiba loc la Budapesta, transmite AFP. "Juram…

- Presedinta Federatiei Romane de Gimnastica (FRG), Andreea Raducan, a declarat, pentru AGERPRES, ca gimnasta Olivia Cimpian va putea reprezenta din nou Romania abia incepand cu luna decembrie a anului 2019 deoarece nu a primit dezlegarea din partea Federatiei Ungare de Gimnastica. Componenta a lotului…

- Centrul orasului Budapesta a fost scena, vineri, celei de-a treia nopti consecutive de proteste, de o virulenta fara precedent, impotriva noilor prevederi din legea muncii aprobate de parlament care flexibilizeaza timpul de lucru suplimentar, relateaza sambata AFP.Citește și: ALERTA Codrin…