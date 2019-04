O ultimă şansă ratată Petre Apostol Echipa de minivolei fete de la CSM Ploiesti a participat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Turneul Semifinal 2 din Campionatul Național, reprezentand o ultima sansa de calificare la Turneul Final. Initial, la Turneul Semifinal 1, care a avut loc la sfarșitul lunii martie, echipa pregatita de fostul internațional Robert Tvardochlib nu se calificase in faza a doua semifinala, fiind prima sub linie dintre gruparile clasate pe locul al treilea in cele șase serii semifinale. Dintre formațiile prezente la Turneul Semifinal 1, caștigatoarele seriilor s-au calificat direct la Turneul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

