- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China a dus la scaderea exporturilor de carne de porc spre China si Mexic, astfel incat americanii au renuntat la pui si mananca mai multa de carne de vita si de porc.Anuntul a fost facut de catre agentia de presa Reuters.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca Statele Unite sunt angajate intr-un "proces de a convinge China sa se comporte precum o natiune normala in ceea ce priveste comertul", relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite si China si-au impus reciproc noi tarife vamale, cele mai mari economii mondiale nearatand nici un semn ca ar atenua razboiul comercial care a afectat pietele financiare globale, transmite Reuters. Luni, la ora 04:01 GMT, au intrat în vigoare tarifele vamale americane de 10% asupra…

- Statele Unite vor castiga razboiul comercial cu China, a dat asigurari duminica seful diplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP. "Razboiul comercial condus de China impotriva Statelor Unite dureaza de ani de zile", a declarat secretarul de stat in timpul unui interviu acordat duminica televiziunii…

- China nu se va mulțumi sa stea in defensiva in razboiul comercial cu Statele Unite, a avertizat un important tabloid chinez, in condițiile in care este de așteptat ca Donald Trump sa anunțe luni noi taxe vamale asupra unor importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

