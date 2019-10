O turistă salvată pe munte le scrie salvamontiştilor din Hunedoara: M-aţi recuperat în mod miraculos 'M-ati recuperat intr-un mod care mie mi s-a parut miraculos, fiind pentru prima data in postura de victima a unui accident pe munte. Modul organizat si coordonat in care ati actionat mi-a dat din plin incredere si curaj. Am fost preluata de echipajul SMURD care m-a dus la spitalul din Orastie, de unde am fost trimisa la Deva. In urma radiografiilor a rezultat ca am o fractura tripla de glezna, care se fixeaza prin interventie chirurgicala si am convenit cu medicul de acolo sa ma intorc acasa, la Bucuresti, pentru aceasta operatie', le-a scris femeia salvamontistilor. Victima relateaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

