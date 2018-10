Stiri pe aceeasi tema

- O turista din America a ramas blocata, marți, zeci de minute in toaleta unui centru comercial din Ploiești. Ghidul grupului din care face parte femeia declara ca angajații centrului comercial nu au știut sa deblocheze ușa, ba chiar erau deranjați de faptul ca femeia a ramas blocata. Femeia, cetațean…

- Petrolul a incercat sa-l aduca pe antrenorul liderului la zi din Liga a II-a, colega de esalon FC Snagov, chiar „Gyusy” Balint – tehnicianul in cauza recunoscand „discutiile si tatonarile”. De fapt, Petrolul a vrut sa-l aduca pe acesta din vara, cand insa, planurile „celor de la Ploiesti” nu au corespuns…

- George Petrovici Un hunedorean a reusit sa isi deschida o afacere prospera la Londra. A plecat din tara in urma cu 15 de ani si are acum 67 de angajati romani la firma specializata in servicii de curatenie industriala. Recent si-a deschis la Hunedoara cea mai luxoasa resedinta pentru varstici din…

- Politistul a fost lovit cu un telefon in cap, iar dupa ce a primit un pumn in fata, s-a dezechilibrat si a cazut. Soferul agresor a mers la politie doua ore mai tarziu, insotit de un avocat. "Doamna ministru Carmen Dan, dormiti linistita?", au intrebat pe Facebook politistii sindicalisti din Dolj.

- Accidentul a avut loc aproape de ora 2.00 dimineața. Potrivit poliției, autocarul care se îndrepta din Chișinau spre Zatoka, Ucraina, a lovit în spate un tractor cu remorca, care nu avea luminile de semnalizare incluse. În urma coliziunii, și autobuzul, și tractorul s-au rasturnat.…

- La data de 17 august, polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca s-au deplasat la un eveniment rutier produs pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca, unde un autocar a lovit din spate un autoturism care era oprit la semafor. “Evenimentul rutier a avut doar pagube materiale, dar…

- UPDATE In jurul orei 20.25, traficul s-a reluat in condiții normale. Șoferul unei camionete a ajuns la spital in aceasta seara dupa ce a intrat cu mașina in spatele unui tir staționat. Accidentul s-a produs in jurul orei 19.00, pe E85, in zona Pasarelei Nehoiu, pe sensul de intrare in oraș dinspre Ploiești.…