Stiri pe aceeasi tema

- O turista din America a ramas blocata, marți, zeci de minute in toaleta unui centru comercial din Ploiești. Ghidul grupului din care face parte femeia declara ca angajații centrului comercial nu au știut sa deblocheze ușa, ba chiar erau deranjați de faptul ca femeia a ramas blocata, informeaza mediafax.Femeia,…

- Un tanar de 30 de ani a murit si altul a fost ranit grav, duminica, in urma unui accident care a avut loc pe Autostrada A3, intre Ploiesti si Bucuresti, traficul rutier spre Capitala fiind blocat.

- Accident cumplit in marți dimineața (9 octombrie), pe DN1, la Baicoi. O persoana a murit, iar o alta este in stop cardio-respirator, dupa un carambol violent. Centrul Infotrafic, din Inspectoratul General al Politiei Romane, a transmis ca in accidentul de pe DN 1 Ploiesti – Brasov, produs pe raza localitatii…

- Un biciclist a murit, sambata dimineața, dupa ce a fost lovit, in Ploiești, de un autoturism condus de un tanar de 24 de ani care nu are permis și era baut, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Poliției Prahova, accidentul s-a produs pe Strada Ștrandului din Ploiești, la ieșire spre Bucov, unde…

- Audiențele inregistrate la debutul noului sezon ”Pe bune?!” au fost prezentate, azi, pe paginademedia.ro: Fața de debutul de anul trecut, Pe bune?! de acum a avut cu cateva sute de mii de telespectatori mai puțin la nivel național și la orașe. Cum au fost audiențele Pe bune?! in comparație cu emisiunea…

- Un bebelus a fost descoperit intr-o toaleta din restaurantul Burger King, din Ohio, dupa ce mama sa a fost gasita luand o supradoza de heroina, informeaza site-ul people.com. Femeia, Elizabeth D. Sanders, in varsta de 26 de ani, se presupune ca a intrat in baia fast food-ului si a dat nastere copilului…