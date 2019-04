O turistă britanică a încercat să fure bucăţi dintr-un mozaic, din Casa dell'Ancora din Pompeii Aflata in vacanta impreuna cu tatal si sora ei la poalele Vezuviului, turista a decis sa treaca peste barierele de securitate care protejau cetatea Pompeii. Cu ajutorul unor obiecte ascutite, ea a indepartat bucati dintr-un mozaic din situl Casa dell'Ancora, pentru a le lua drept amintire.



Ea a fost retinuta de autoritati cand incerca sa paraseasca situl turistic. Un reprezentant al sitului a evaluat pagubele la 3.000 de euro. Redeschis pentru public in decembrie 2018, situl Casa dell'Ancora a facut pana acum obiectul unor interventii de mentenanta, de cercetari si de restaurare.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

