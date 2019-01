Stiri pe aceeasi tema

- Acesta va fi, potrivit organizatorilor, ultimul concert pe care formatia il va sustine in Romania. Grupul american se va afla la Bucuresti in turneul de adio inceput in 2018, in care sunt insotiti de Lamb of God, Anthrax si Obituary. Biletele pentru concertul de la Bucuresti vor fi puse in…

- Focsaneanul va sta urmatoarele 24 de ore dupa gratii pentru infractiunea de favorizarea infractorului. Daniel Gabriel Husein, zis Dasaev, este anchetat de procurori pentru ca ar fi injunghiat, pe 15 septembrie 2018, doi baschetbalisti de origine americana pe holul baii terasei „The Music Pub” din Braila.

- Concertul legendarei formații Celelelalte Cuvinte, desfașurat sambata seara la Reflektor Venue, a iscat un interes deosebit in randul fanilor formației, astfel incat evenimentul a fost sold-out. Peste 300 de spectatori, unii veniți și din orașele invecinate, au creat o atmosfera de vis. Dupa mai bine…

- Legendara trupa rock Whitesnake revine in Romania, pentru a sustine un concert pe 1 iulie 2019, la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul noului sau turneu mondial, Flesh & Blood World Tour, potrivit organizatorilor.

- Tineri pianisti de exceptie concerteaza la Gala E.ON Resonnance, de la Ateneul Roman Unul dintre tineri, Fabiani Prcsina a fost declarat in 2015, la Nisa, cel mai talentat pianist din lume; Concertul marcheaza cei doi ani de parteneriat dintre E.ON Romania si Fundatia Resonnance care au dus muzica clasica…

- Weekendul trecut, cele mai importante nume din rockul romanesc și-au luat liber de pe scenele țarii pentru a petrece laolalta. Motivul a fost unul admirabil: l-au sarbatorit pe Dorian Ciubuc, care a intrat in legenda pentru ca, in anii de dupa ’89, a deschis drumul concertelor mari in Romania. Dan Bittman,…

- Fundația Academica Culturala Timișoara (FACT), impreuna cu Asciația Speotimiș, Consiliul Județean Timiș și Primaria Tomești, organizeaza tradiționalul concert din Peștera Romanești, din nordul muntilor Poiana Rusca. Cel de-al 34-lea concert simfonic din Peștera Romanești va avea loc duminica,…

- Orchestra Romana de Tineret dirijata de Cristian Mandeal, revine pe afisele nationale si internationale cu doua concerte eveniment pe 16 octombrie, la Cluj Napoca - Auditorium Maximum si pe 19 octombrie la Viena - Musikverein. Aceste manifestari sunt incluse in seria concertelor organizate de Centrul…