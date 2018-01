Stiri pe aceeasi tema

- O trupa din Norvegia a uimit Rusia. Gașca de muzicieni a facut ceva cu totul inedit și a lasat spectatorii muți de uimire. Aceștia au venit cu intrumente muzicale facute din gheața, iar timp de cateva ore, publicul a fost in delir.

- Trupa americana Foo Fighters va sustine pentru prima data un recital la gala Brit Awards in cadrul editiei din 2018 a acestui eveniment muzical, informeaza PA. Formatia americana, al carei solist este Dave Grohl, va debuta pe scena de la Brit Awards in luna februarie si va sustine apoi…

- Intr-un interviu recent pentru CNBC , Hoskinson a spus ca, din punctul sau de vedere, o „consolidarea” a criptomonedelor va fi declanșata de o „prabușire” a acestui segment de piața. „Se va intampla urmatorul lucru: multe dintre aceste criptomonede care nu au fundamente puternice, tehnologii bune -…

- Aproximativ o suta de persoane au participat, marti, la cel de-al 14-lea flashmob in fata sediului PSD Sibiu. Fara sa scoata un sunet, protestatarii au stat 15 minute in zona pe care au denumit-o ”libera de coruptie” si au indreptat lanternele telefoanelor mobile catre sediul PSD Sibiu.Protestul…

- Piața criptomonedelor se va intari abia dupa ce toate monedele virtuale „fara substanța” care fac concurența Bitcoinului vor eșua. Opinia ii aparține co-fondatorului unei dintre cele mai de succes monede virtuale, Ethereum, Charles Hoskinson, scrie digi24.ro.

- Autoritatile de reglementare din China si Coreea de Sud intaresc supravegherea tranzactiilor cu bitcoin si mineritul acesteia, in timp ce Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare a inceput la sfarsitul anului trecut sa controleze mai strict vanzarile acesteia, noteaza News.ro. Coinmarketcap.com…

- Aplicația de chat Telegram va lansa o moneda digitala proprie, operațiune in timpul careia va strange bani pentru finanțarea platformei, scrie TechCrunch . Monedele digitale au fost vedeta sfarșitului de an in 2017, cand Bitcoin ajunsese aproape de 20.000 de dolari pe unitate . De asemenea, o alta moneda,…

- Cu o crestere de 1.318% anul trecut, bitcoin nu intra in top 10 cresteri ale criptoactivelor, clasamentul fiind dominat de ripple, a carei valoare s-a majorat anul trecut cu 36.018%. Top 3 cresteri este completat de NEM, cu 29.842% si ardor, cu 16.809%. Urmeaza, in top 10, stellar,…

- Dogecoin, o moneda virtuala destinata unui caine celebru de pe internet, a ajuns sa aiba o valoare totala de peste un miliard de dolari, scrie CNBC . Datele de pe site-ul CoinMarketCap arata ca Dogecoin are acum o capitalizare totala de 1,22 miliarde de dolari la momentul scrierii acestui articol. Valoarea…

- S-a rupt stadionul! 40 de oameni au fost raniți la finala Cupei Golfului. Partida Oman – Emiratele Arabe Unitea fost aproape sa devina scena unei teribile tragedii in masa. La finalul meciului, terminat la loviturile de departajare, de bucuroși ca favoriții din Oman au caștigat cu 5-4, spectatorii au…

- XRP, o criptomoneda creata pentru tranzactii internationale, a inregistrat o crestere record in aceasta iarna. La mijlocul lunii decembrie, valoarea ei era de 0,25 de dolari, iar miercuri a atins valoarea de 3,16 dolari, potrivit Coinmarketcap. Astfel, XRP a devenit criptomoneda cu a doua cea mai mare…

- Anul 2018 a venit cu o surpriza in sectorul cripto-monedelor, dat fiind ca moneda Ripple a crescut cu peste 42% in ultimele 24 de ore, ceea ce o face sa ocupe locul doi, dupa Bitcoin, din punctul de vedere al capitalizarii de piata.

- Noul an a adus cateva surpize in sectorul cripto-monedelor, dat cea mai mare a fost generata de Ripple, care a crescut cu peste 42% de procente in ultimele 24 de ore. Astfel, pretul Ripple a crescut la circa 3,8 dolari, iar valoarea toatala a acestor monede a ajuns la 147 miliarde de dolari, fiind astfel…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca scena muzicala timisoreana a oferit o serie de nume „grele“ muzicii autohtohtone de-a lungul vremurilor. Una din formatiile care au pus orasul nostru pe harta muzicii romanesti a fost Quo Vadis. Formatia a fost infiintata in 1991, in formula Farkas Laszlo, Farkas…

- Se anunța 3-4 grade in noaptea dintre ani, o temperatura rezonabila pentru un Revelion in aer liber. Primaria a pregatit deja scena pe care urmeaza sa concerteze legendarii de la Saragossa Band – invitați speciali ai Revelionului popular organizat in centrul orașului, pe platoul din fața Palatului Administrativ.…

- Moneda digitala Ripple (XRP) a crescut cu peste 70% in ultimele 24 de ore, trecand pe pozitia a doua in topul criptomonedelor, cu o valoare a pietei de peste 100 de miliarde de dolari. 0 0 0 0 0 0

- Formatia britanica heavy metal Judas Priest va reveni la Bucuresti cu un concert care va avea loc pe 22 iulie, la Romexpo, potrivit unui anunt facut de Metalhead Meeting Festival.Trupa isi va prezenta la Bucuresti albumul „Firepower”, pe care il va lansa anul viitor, scrie news.ro. Organizatorii…

- Jeremy Ragsdale a caștigat X Factor 2017, in ediția de vineri, 22 decembrie, la Antena 1. Concurentul lui Horia Brenciu a dat tot ce a avut mai bun pe scena și a caștigat marele premiu de 100.000 de euro. Jeremy Ragsdale a interpretat impecabil piesa „I feel good”, apoi, cand concurentul a interpretat…

- Atrasi de potentialul in crestere pentru a face profit din generarea si vanzarea de monede virtuale, tot mai multi hackeri inlocuiesc atacurile de tip phishing pentru furtul si valorificarea datelor confidentiale cu o tactica mult mai discreta, de a infiltra pe ascuns scripturi de tip coin-mining in…

- DeMoga Music a lansat luni, 18 decembrie, sublabel-ul DeMoga Kids, o platforma muzicala dedicata in totalitate copiilor. Parintii si copiii vor descoperi pe canalul oficial de YouTube DeMoga Kids cantece originale, create de producatorii si compozitorii DeMoga Music, cantece cunoscute si readaptate,…

- Limitele fizice pot fi depasite cu gratie atunci cand este vorba despre un act artistic. Au demonstrat-o actorii trupei Tetis, a Asociatiei Nevazatorilor din Constanta, care au urcat pe scena seara trecuta, la Teatrul de Stat pentru a prezenta publicului celebra piesa „Geometrie Conjugala.“ Piesa de…

- Scoala Gimnaziala nr. 3 Cugir a inceput, din 7 decembrie, implementarea proiectului ERASMUS + „Sa jucam viata pe scena educatiei”. Prin intermediul acestuia, profesorii vor obtine noi competente, in beneficiul educatiei elevilor. Vor putea folosi o noua metoda la orele de dirigentie, axata pe prevenirea…

- Legendara trupa aniverseaza 20 de ani de activitate muzicala printr-un turneu național care se va incheia in luna decembrie, iar pentru inceputul lui 2018, baieții pregatesc un nou album. Dupa ce Laurențiu Duta, Viorel Sipos și Mihai Budeanu au cucerit topurile muzicale cu hituri precum „Cine ești?”,…

- In timp ce multi jucatori din mediul online incep sa ofere din ce in ce mai multe alternative de plata, inclusiv cu monede virtuale, Valve, compania din spatele platformei Steam, a anuntat ca renunta la plata prin intermediul Bitcoin. Aceasta decizie vine intr-un moment foarte ciudat, in ultimele cateva…

- Teatrul „Aureliu Manea” Turda aduce la Suceava spectacolul „Indragostiții din Ancona”, o super comedie muzicala. Spectacolul se va juca la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, in data de 7 decembrie, de la ora 19.00. Spectacolul „Indragostiții din Ancona” este o producție a Teatrului „Aureliu…

- Vineri, 8 decembrie, de la ora 18, la Casa de Cultura a orașului Sebiș va poposi Caravana Tradițiilor de Iarna, organizata de Centrul Cultural Județean Arad. Vor urca pe scena Dubașii din Julița, Grupurile de colindatori Lioara și Crișana, formația „Doina Mureșan”, Rapsozii Zarandului alaturi de…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat crearea unei monede virtuale care se va numi "Petro". Aceasta se va baza pe rezervele naturale ale tarii si ar urma sa ajute statul din America de Sud in lupta impotriva "blocadei financiare" aplicate de SUA. "Venezuela va crea o criptomoneda,…

- Formatia timisoreana Grave For Sale a lansat cel de-al doilea videoclip din cariera la melodia „Killer Surfboard“. Trupa care citeaza influente psychedelic, horror, punk și desert surf a fost infiintata acum cinci ani la inițiativa lui Tibi Mijea (tobe) și Iancu Jianu (chitara 2012-2014). Ulterior s-a…

- Ghinion pentru Reghecampf. Echipa antrenorului roman, Al Wahda, a pierdut joi doua puncte importante in lupta pentru caștigarea campionatului din Emiratele Arabe Unite. Al Wahda a terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputata in deplasare cu Ajman, gazdele reușind egalarea in minutul 90, prin Maiga.…

- Trupa americana Foreigner, cunoscuta pentru piese ca „I Want To Know What Love Is”, „Say You Will”, „Cold As Ice” si „Urgent”, va concerta pe 7 mai 2018 la Sala Palatului din Bucuresti, scrie NEWS.RO. Formatia rock, fondata in 1976 de britanicii Mick Jones si Ian McDonald si de vocalistul…

- Trupa timisoreana Implant pentru Refuz aduce pe scena, de 22 de ani, compozitii pline de energie, cu mesaj, dar in acelasi timp sensibile. De la un simplu proiect de garaj a reusit sa evolueze in timp, printr-un sound mereu proaspat, ajungand un nume important in peisajul muzicii rock. Au…

- Trupa de teatru a Liceului ”Mihail Kogalniceanu” Vaslui a obținut premiul I și premiul al II-lea la ediția a IX-a a Festivalului de Teatru Bilingv “Eugen Ionescu”, desfașurat la Buzau in perioada 25-26 noiembrie. Trupa de teatru a Liceului Teoretic “Mihail Kogalniceanu” (LMK) Vaslui, condusa de profesoara…

- Trupa de teatru „Totem” a Penitenciarului Galati, compusa din trei persoane private de libertate, a interpretat joi, 23 noiembrie 2017, piesa de teatru de papusi „Prostia omeneasca” pe scena Teatrului Notarra.

- Cea mai indragita trupa de metal din Romania, Bucovina, revine pe scena Arenelor Romane din Bucuresti pe 9 decembrie in cadrul unui concert care a devenit deja traditie. Alaturi de ei, pe scena va urca si Stonelight. Grupul s-a format in urma cu aproximativ 4 ani in urma iar anul trecut au lansat albumul…

- Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica de petrecere din Romania. Recent, manelistul a facut un adevarat show intr-un club de lux din Capitala, chiar daca muzica sa nu este la moda in astfel de localuri. A

- Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de „Servicii pentru „Targul de Craciun” din perioada 05- 22 Decembrie 2017″,conform cerintelor documentatiei de atribuire. Valoarea estimata totala a contractului este de 230.000lei, fara TVA, din care: – 100.000 lei (fara TVA) pentru inchiriere scena…

- Mesajul lui Dan Teodorescu pentru Liviu Dragnea. Trupa TAXI a susținut un concert in Beraria H – marți, 14 noiembrie – un adevarat majorat al uneia din cele mai „iubibile” trupe din Romania. Formația a sarbatorit, altfel, 18 ani de la inființare printr-un show memorabil, un concert sincer, nonconformist…

- Nick și Delia faceau furori in ani 90`cu trupa N&D. Piesele lor erau fredonate de o mulțime de tineri, iar așa, cei doi au devenit cunoscuți și s-au lansat pe piața muzicala romaneasca. Astazi, amandoi au luat-o, de multa vreme, pe drumuri separate și și-au construit fiecare cariera muzicala așa cum…

- Doua persoane au fost ucise si alte doua ranite, duminica noapte, in timpul unui incident armat care a avut loc la un concert rap care se desfasura la The Masquerade din Atlanta.Focul a fost deschis la concertul rap din centrul Atlantei dupa ce doi oameni au urcat pe scena in pauza dintre…

- Formatia ruseasca de punk-rock Pussy Riot, contestatara virulenta a politicii lui Vladimir Putin, a lansat miercuri o noua melodie in care il compara pe presedintele rus cu Donald Trump, informeaza AFP.Piesa ''Police State'' (''Statul politienesc'') a fost lansata cu ocazia aniversarii unui…

- Sambata, 11 noiembrie, de la ora 18:30, la Opera Nationala Bucuesti, are loc premiera –eveniment ,,Iubire nesfarsita (Opus 73)” de Ludwig van Beethoven si ,,Sacre du Printemps” de Igor Stravinsky, in regia lui Renato Zanella, coordonatorul artistic de balet al Operei Nationale Bucuresti.

- Cunoscutul chitarist Al Di Meola va reveni la Iasi poimaine, urmand sa sustina un concert pe scena Teatrului National. Artistul a mai sustinut un concert in Iasi, in 2016, fiind unul dintre invitatii speciali ai Festivalului International al Educatiei. Al Di Meola va urca pe scena mare a Teatrului de…

- In trofeul Cupa Sperantelor, dedicat selectionatelor judetene formate din jucatori sub 14 ani,formatia care reprezinta Asociatia Judeteana de Fotbal Prahova are cel mai dificil meci din faza “regionala”. Trupa pregatita de Iulian Cojocaru se va deplasa maine la Targoviste, pentru meciul contra echipei…

- Sheriff Tiraspol a disputat in aceasta seara al patrulea meci din grupele Ligii Europa. Echipa antrenata de Roberto Bordin a invins in deplasare cu 2-1 formatia Lokomotiv Moscova.Pentru formatia tiraspoleana au marcat Ziguy Badibanga (minutul 41) si Josip Brezovec (minutul 58).

- Furtul instrumentelor a avut loc in urma cu cateva luni, in toiul noptii, chiar din garajul in care formatia repeta. Trupa a ramas fara doua chitari, un bas, o orga si un mixer de sunet. Pagubitii au facut plangere la politie, insa oamenii legii nu au reusit sa dea de urma hotilor. Dupa zece…

- POFTITI LA TEATRU Vineri, 10 noiembrie, de la ora 18.30, are loc pe scena Teatrului „V. I. Popa” din Barlad spectacolul sustinut de trupa Teatrului “Fani Tardini” din Galati, “Cursa de soareci”, de Agatha Christie. Piesa s-a jucat neintrerupt din 1952 cand a fost pusa in scena, intrand astfel in Cartea…

- Adrian Barar, Adrian Igrișan „Baciu”, Octavian Pilan „Tavi”, Ionuț Carja, Florin Barbu, Richard Pulpa „Rici” și Cosmin Nicoara au fost numiți in urma cu doi ani cetațeni de onoare ai Timișoarei, dar pe lista nu se afla și colegul lor Alin Achim. Titlul a fost oferit cu ocazia aniversarii…

- Ieșeanca Ioana Barba participa la un concurs televizat de talente. Ioana este pasionata de muzica. Ea este eleva la Colegiul C. Negruzzi din Iași, a cintat la diferite evenimente iar acum a acceptat invitația de a veni la Radio Iași. http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/16-oct-Pulsul-zilei-RDDiaconiuc.mp3…