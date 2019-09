O trotinetă electrică provoacă un incendiu la Munchen; zece persoane intoxicate Zece persoane au avut nevoie miercuri de ingrijiri medicale dupa ce au inhalat gaze toxice in urma declansarii unui incendiu intr-un bloc de apartamente din orasul german Munchen, cauza incendiului fiind o trotineta electrica, relateaza agentia EFE. Potrivit politei germane, respectiva trotineta era la etajul doi al cladirii de noua etaje atunci cand a luat foc. Incendiul s-a raspandit rapid, dar a fost stins in aproximativ o jumatate de ora. Conform pompierilor, circa 90 de locatari au reusit sa paraseasca singuri cladirea, insa zece persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale pentru ca prezentau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit politei germane, respectiva trotineta era la etajul doi al cladirii de noua etaje atunci cand a luat foc. Incendiul s-a raspandit rapid, dar a fost stins in aproximativ o jumatate de ora. Conform pompierilor, circa 90 de locatari au reusit sa paraseasca singuri cladirea, insa zece persoane…

- In perioada 31 august -1 septembrie, Serviciul de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca a activat in regim non-stop, deservind 4785 solicitari, dintre care 925 copii. Echipele de asistența medicala urgenta au intervenit in situații de risc pentru sanatatea pacienților, printre care cel mai frecvent…

- Un grav accident rutier in care au fost implicate 3 mașini (2 autoturisme și 1 autocamion) s-a petrecut in aceasta dupa amiaza pe raza comunei Iacobeni, la intersecția dintre DN17 și DN18. Evenimentul a fost anunțat la 112 la ora 16:37, iar in mașini se aflau in total 10 persoane. Au intervenit modulul…

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața la un restaurant din Mamaia. Autoritațile au fost alertate printr-un apel la 112, iar in cel mai scurt timp mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat la fața locului. De altfel, 13 pompieri au intervenit pentru stingerea flacarilor. Ulterior…

- Zilnic, aproximativ 400 de jandarmi, 500 de polițiști, 150 de pompieri, 17 medici și 25 de voluntari SMURD au fost la datorie pe perioada festivalului Untold 2019 pentru ca cei prezenti sa fie in siguranta. Elicopterele Unitatii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca si ale Inspectoratului General de Aviatie…

- Un accident s-a produs azi pe Autostrada A 1, intre Ortisoara si Timisoara, dupa impactul dintre un microbuz in care erau opt persoane si un camion. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe. Din primele informatii, doi oameni au nevoie de ingrijiri medicale. ISU Timis arata ca accidentul s-a produs…

- Serviciile de urgența au intervenit masiv in prima zi de festival Neversea, aproape 300 de persoane avand nevoie de ingrijiri medicale. 75 din pacienți erau minori, iar șase persoane au fost transportate la Spitalul de Urgența din Constanța. Paramedicii le-au oferit ajutor in cele cinci puncte medicale…

- Aproape 300 de persoane, dintre care 75 de minori, au primit ingrijiri medicale la punctele de prim-ajutor amenajate in perimetrul Festivalului Neversea, in prima noapte a evenimentului, iar sase dintre acestea au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.