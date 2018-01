O trilogie Star Wars originala, complet noua si fara cavaleri Jedi, urmeaza sa fie filmata intr-un decor de vis din Scotia

Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Rian Johnson va incepe sa filmeze noua sa trilogie originala din universul "Star Wars" in luna iunie a acestui an, in Argyll, Scotia, relateaza marti site-ul geektyrant.com, care citeaza un site scotian de stiri. "Asa cum este obiceiul cu orice productie Star Wars, filmul este…

- Renault Group a anuntat, marti, ca vanzarile sale in Franta in 2017 au cunoscut o crestere cu aproape patru procente fata de anul 2016, in primul rand datorita cresteri de 6,5% a vanzarilor Dacia. "2017 este un an excelent pentru Grupul Renault in Franta cu Renault care a realizat cel mai…

- Biroul prezidential de la Seul a transmis luni ca a salutat mesajul de Anul Nou al liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anuntul Sudului este unul surprinzator, avand in vedere mesajul belicos al liderului suprem de Phenian. Totusi, Seulul a facut referire la partea in care Kim Jong Un a evocat…

- Nu mai putin de 80 de pasageri au ramas blocati vineri seara pe Aeroportul din Amsterdam. Pilotul cursei Tarom ii anuntase pe romani, cu putin timp inainte de decolare, ca avionul are probleme tehnice, iar plecarea se amana. Decolarea din Amsterdam ar fi urmat sa aiba loc in jurul orei locale…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. "Un atac terorist a avut loc ieri in Sankt-Petersburg. Recent,…

- Compania americana de automobile electrice Tesla va produce si o camioneta electrica, la scurt timp dupa lansarea modelului Y programata pentru 2019. Este anunutul publicat pe Twitter de Elon Musk, directorul general al Tesla. "Promit ca vom produce o camioneta imediat dupa Model Y. Ma gandesc…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In acelasi timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura…

- Euro a scazut in mod neasteptat in ziua de Craciun, cu aproximativ 2%, declin atribuit de analisti vanzarilor generate de computer, pe fondul unui volum scazut al tranzactiilor. Bloomberg a relatat luni ca euro s-a depreciat cu 3%, dar, potrivit datelor de marti ale companiei de informatii…

- Dovezi convingatoare, care nu pot fi puse la indoiala, confirma existenta OZN-urilor, spune fostul sef al unui program secret din cadrul Pentagonului. Luis Elizondo sustine ca probe solide arata ca Pamantul a fost vizitat de obiecte zburatoare neidentificate, care folosesc tehnologii ce nu…

- Sef al Google timp de 10 ani, Eric Schmidt a anuntat ca se retrage din board-ul Alphabet, unde ocupa functia de director executiv. Eric Schmidt a declarat ca vrea sa se ocupe mai mult de proiecte stiintifice si filantropice, iar pozitia foarte buna a tuturor companiilor de sub umbrela Alphabet…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Ministerul Mediului de Afaceri ii ironizeaza pe tinerii care participa la programul Start-up Nation in documente oficiale, care insa nu au fost facute publice.Profit.ro a descoperit, la sesizarea unor candidati din program, ca functionarii ministerului asociaza aplicantilor celebra replica…

- Institutul National de Statistica (INS) informeaza ca in cursul anului trecut tara noastra a inregistrat o crestere economica de 4,8%, cu 0,1% peste varianta provizorie. Contributii mai importante decat se raportase initial la majorarea PIB au avut industria, constructiile si cheltuielile populatiei.…

- Guvernul de la Paris le-a propus membrior G20 introducerea unor reglementari comune la nivel mondial pentru moneda virtuala Bitcoin. Motivul invocat de Franta este temerea ca moneda virtuale este folosita din ce in ce mai des pentru spalare de bani, trafic de droguri si terorism. "Este justificat…

- Parlamentul se va reuni, luni, in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Sedinta este programata sa inceapa la ora 11:00. De la ora 10:00 va avea loc sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae a depus 30 de amendamente la Legea privind Statutul magistratilor. Unul dintre acestea abroga prevederea actuala care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi. In legea actuala la art. 54 (3) se spune ca "Presedintele…

- Volkswagen a adus si in Romania versiunea sport a noului Polo. Potrivit unui comunicat oficial, este disponibila o singura motorizare, cu motor 2.0 TSI pe benzina, capabil sa dezvolte 200 de cai putere. Pretul pentru aceasta versiune este de 21.882 de euro, cu TVA inclus.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Romania a intreprins in perioada 2006 - 2016 cea mai bizara politica a fondurilor publice dintre toate statele europene, potrivit unei analize date publicitatii de Eurostat. Pornita de pe ultimul loc in ceea ce priveste ponderea veniturilor bugetare in PIB, tara noastra a luptat din greu pentru a le…

- Ministrul iranian al Informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat, marti, ca gruparea terorista Statul Islamic ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala. "Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea teritoriilor si controlului…

- Vizitatorii Panteonului din Roma vor putea admira monumentul antic platind un bilet de intrare in valoare de 2 euro, incepand din luna mai, daca scopul vizitei lor nu va fi acela de a se ruga, a anuntat, luni, ministrul Culturii si Turismului din Italia. In prezent biserica, fostul templu…

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale. Politia din New York a confirmat producerea incidentului si a precizat ca "a intervenit la o explozie de origine incerta produsa…

- Fostul presedinte georgian, Miahil Saakasvili, a fost arestat vineri la Kiev, capitala Ucrainei, dupa ce marti scapase de politistii care venisera sa-l aresteze, scrie BBC. Arestarea, care a fost anuntata mai intai pe pagina sa de Facebook, a fost confirmata de procurorul general al Ucrainei.…

- Primarul general Gabriela Firea si primarii de sector au avut, miercuri, discutii cu premierul Mihai Tudose, dar si cu liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. La plecarea din Parlament, primarul general le-a declarat jurnalistilor ca a avut discutii cu liderii…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marti, contractul de proiectare si executie pentru varianta de ocolire a orasului Comarnic. Drumul are rolul de a descongestiona traficul de Valea Prahovei. Contractul a fost incheiat de CNAIR cu Asocierea Next…

- Deputatul Ion Mocioalca, seful PSD Caras-Severin, a venit luni la DNA pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres ca Mocioalca ar fi fost chemat in dosarul Tel Drum. Informatia a fost confirmata de deputatul PSD la iesirea…

- Autovehiculele circula duminica bara la bara intre Predeal si Comarnic, iar intre Rucar si Bran coloana de masini este de aproximativ 20 de km, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. "Din cauza numarului foarte mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre…

- Mai multe drumuri nationale sunt foarte aglomerate, joi la pranz, in prima zi a minivacantei de Ziua Nationala. Printre acestea se numara si DN 1, pe Valea Prahovei. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la ora 11:45 nu existau "drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 de lei incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la…

- Alianta Nord Atlantica va deschide un birou in Republica Moldova, tara "neutra", care nu face parte din NATO. Anuntul a fost facut zilele trecute, in urma unei intalniri dintre secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg (foto), si premierul moldovean, arata ziarul militar american Stars…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca a refuzat sa fie numit "Persoana Anului" de revista Time, dupa ce reprezentantii publicatiei i-au cerut un interviu si o fotografie, fara sa ii confirme ca ii vor acorda acest titlu, informeaza AFP. "Revista Time a sunat sa imi spuna ca probabil…

- Dumitru Dragomir sustine ca Ion Tiriac ar putea cumpara clubul Dinamo. Fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal e surprins ca Ionut Negoita intampina dificultati in a vinde echipa. "Cine se duce sa dea bani aiurea? Iti trebuie un nebun, ca Gigi. Ai bani multi, faci bani multi.…

- Un om de afaceri rus care este si parlamentar a fost arestat preventiv in Franta, sub acuzatia de frauda fiscala si spalare de bani. Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in…

- Printr-un experiment pe care nu si l-a dorit nimeni, Facebook a decis sa nu te mai lase sa-ti stergi postarile prin versiunea web a serviciului. Ca multe alte servicii online cu o baza semnificativa de utilizatori, cei de la Facebook fac deseori experimente pe un numar limitat de persoane.…

- Reducerile de Black Friday continua, in zilele urmatoare, in majoritatea magazinelor online. Marii retaileri au stiut sa pastreze stocuri cu oferte speciale si dupa nebunia de vineri, cand vanzarile au atins noi recorduri. Daca n-ai avut timp sa te lupti pentru cele mai bune oferte la sfarsitul…

- Rusia a anuntat ca va lua masuri impotriva unor entitati de presa straine care activeaza pe teritoriul sau. Cel mai probabil va cere ca acestea sa se inregistreze ca "agenti straini" in Rusia, scrie presa straina. Masura vine in replica la solicitarea Ministerului american al Justitiei ca…

- Presedintele SUA Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduiesste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca va si…

- Statele membre NATO au dat miercuri unda verde recurgerii la tactici de razboi cibernetic in operatiuni ale Aliantei Nord-Atlantice, o noua etapa in vederea consolidarii pozitiei in fata Rusiei. Cei 29 de ministri ai Apararii din Alianta au dat de asemenea unda verde unei reforme profunde…

- Premierul Mihai Tudose a atacat voalat compania Dacia, miercuri, spunand ca sindicalistii care au protestat marti la Mioveni cer autostrazi, in timp ce firma la care lucreaza externalizeaza profitul. "Am apreciat, cu ghilimelele de rigoare, un protest al unor romani sustinuti de conducere,…

- Mai multe alerte cu bomba s-au inregistrat luni in Japonia, un fapt foarte rar in arhipelag, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla in vizita oficiala in aceasta tara. Cu toate acestea, nu a fost gasita nicio urma de explozivi si nu a fost facuta nicio arestare, potrivit politiei…

- Sedinta extraordinara in care ar trebui adoptate controversatele modificari ale Codului Fiscal propuse de Guvernul Tudose ar urma sa aiba loc luni. Lucrarile executivului au fost programate initial pentru vineri, insa sedinta a fost amanata, deoarece nu existau toate avizele necesare. Mai…

- Sedinta extraordinara de Guvern, programata pentru vineri la ora 14 si in care urmau sa se adopte controversatele modificari la Codul Fiscal, a fost amanata pana luni. Departamentul de Comunicare al Guvernului a transmis ca "Sedinta de guvern de astazi s-a amanat pentru luni, 6 noiembrie,…

- Bombardiere americane s-au apropiat de teritoriul Coreei de Nord pentru a "ameninta si a santaja" Phenianul, sustine regimul Kim Jong-Un, conform unui comunicat difuzat de agentia oficiala de stiri, KCNA. "Schema nebuneasca a SUA de amenintari si santaj, care are rolul zdrobirii republicii…

- A trecut aproape un deceniu de cand HTC facea primul telefon cu Android si niciodata pana acum n-a parut mai departe de dorintele utilizatorilor ca acum, scriu cei de la Playtech.ro. HTC are doua noi telefoane: U11 Plus si Life. Unul e mai bun si altul mai prost decat modelul deja lansat in…

- Institutul american de cercetare Consumer Reports a publicat topul celor mai putin fiabile masini din 2017. Dupa ce au analizat datele oferite de peste 600 de mii de proprietari de masini, cei de la Consumer Reports au ajuns la concluzia ca Tesla Model X are mari probleme de fiabilitate si…

- Samsung Galaxy S9 este primul flagship asteptat in 2018 si o data estimativa de lansare e deja vehiculata pe internet. Telefonul vine dupa doua momente importante: Samsung va incheia acest an cu venituri mai mari decat in anii precedenti - multumita diviziei de componente si vanzarilor mai…

- Gigantul IT Samsung continua sa inregistreze profituri record, dar problemele de la nivelul conducerii au ajuns sa se reflecte in demisia CEO-ului Kwon Oh-hyun, scrie Playtech. Samsung este un gigant tehnologic ce activeaza intr-un numar important de domenii, cu divizii standalone ce genereaza…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, va merge in cateva zile la Washington D.C., unde va participa la reuniunea anuala a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International (FMI). Evenimentul va avea loc in perioada 11 - 16 octombrie 2017, si se va discuta despre strategia fiscal-bugetara…

- Timp de aproximativ un an am dezbatut atacurile asupra serverelor Yahoo care au lasat sute de milioane de conturi vulnerabile. Se pare insa ca au fost mai multe, scriu cei de la PLAYTECH. Yahoo a pus bazele Internetului asa cum il stim astazi. Timp de cativa ani, a fost imposibil sa nu ai…