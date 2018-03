Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, Stella Ronner Grubacic, a acordat diplome echipelor care au creat, in cadrul "Culture Hack", cele mai bune trei aplicatii digitale ce promoveaza cultura.

- Un roman din trei (36%) foloseste aplicatii de dating, insa, cu toate acestea, doar unul din 10 (14%) si-a intalnit partenerul actual prin intermediul acestei metode, potrivit rezultatelor unui studiu, care s-a bazat pe date colectate din 12 tari, inclusiv Romania. Pentru ca tehnologia…

- Google dezvoltE in acest moment trei sisteme de operare mobile pentru smartphone-uri. Acestea sunt Android, Android One xi Android Go. Dexi au in mare parte ~ADN identic, cele trei platforme au fost gandite pentru dispozitive din categorii de pret (xi implicit, performante) diferite, chiar dacE acest…

- Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri și tablete prezent pe piața din România, a venit cu noutați și anul acesta la MWC Barcelona 2018, unul dintre cele mai mari congrese mondiale dedicate industriei IT&C. Allview a introdus noul concept smart creat în jurul asistentului…

- HMD Global a lansat o versiune moderna a unui alt telefon clasic Nokia. Este vorba despre Nokia 8110, care se alatura modelului Nokia 3310. Noul 8110 dispune de conectivitate 4G si tehnologie VoLTE pentru apeluri. Telefonul are o forma curbata, de tip slider. Terminalul va oferi acces la un magazin…

- Samsung Galaxy S9 si S9+ s-au lansat oficial, duminica seara la Barcelona, iar primele impresii, spun mulți experți, sunt pe masura așteptarilor. Smartphone-urile vor fi disponibile în România la mijlocul lunii martie.

- Indecizia politica de la cel mai inalt nivel, schimbarile dese de premieri si de ministri, protestele de strada care amplifica si ele zgomotul politic si interminabilele scandaluri din Romania ne fac pe fiecare dintre noi sa ne intrebam oare ce va urma si ce ne mai asteapta. Daca la oamenii simpli…

- Romanii iși manifesta diferit dragostea prin intermediul smartphone-ului. Potrivit studiului „Relații inteligente”, cea mai des utilizata metoda de a-ți arata iubirea prin intermediul telefonului este clasicul „Te iubesc” pe care 42% dintre romani il prefera, pe cand 12% dintre aceștia folosesc emoticoane,…

- Energizer, o marca intrata recent pe piata de smartphone-uri din Romania, se pregateste sa lanseze, la MWC 2018, un telefon cu baterie de 16.000 mAh. Smartphone-ul, numit Power Max P16K Pro, nu va avea caracteristici tehnice modeste, asa cum este cazul la multe modele cu acumulator foarte mare.

- Un studiu comandat de Huawei și-a propus sa explice de ce sunt oamenii dependenți tot mai mult de telefoanele mobile. Potrivit studiului, romanii folosesc smartphone-urile pentru a putea ține in permanența legatura cu cei dragi. Pentru realizarea studiului au fost colectate…

- Platforma Windows pentru smartphone-uri este de mai multa vreme intr-o moarte clinica, asteptandu-si inevitabilul sfarsit. Din ce in ce mai multe componente ale sistemului de operare sunt inchise, sau pur si simplu abandonate, iar acum a venit randul dispozitivelor cu Windows Phone 7 si Windows Phone…

- Potrivit studiului intitulat “Relații inteligente”, realizat pentru Huawei de catre compania de cercetare de piața IPSOS, colectand date din 12 țari, inclusiv din România, romanilor le plac telefoanele inteligente si tocmai de aceea exista din ce in ce mai puține lucruri carora…

- Potrivit studiului intitulat “Relatii inteligente”, realizat pentru Huawei de catre compania de cercetare de piata IPSOS, colectand date din 12 tari, inclusiv din Romania, romanilor le plac telefoanele inteligente si tocmai de aceea exista din ce in ce mai putine lucruri carora acestia sa le atribuie…

- O profesoara din Romania a ajuns sa fie exemplu nu doar pentru colegii din tara, ci si pentru cei din strainatate. Cu ajutorul aplicatiilor Microsoft reuseste sa sustina ore interactive astfel incat sa-i determine pe elevi sa citeasca pentru ora de limba romana.

- Dezvoltarea de aplicatii reprezinta un domeniu relativ tanar pe piata din Romania, dar cu un potential extraordinar pentru cei care gandesc in linii de cod. Totusi, inceputurile pot fi extrem de dificile, mai ales cand abia ai iesit de pe bancile facultatii si nu stii incotro sa o apuci.…

- Perri Game, o tanara de 25 de ani din Berkshire, a mers intr-un bar impreuna cu o prietena. Cu aceasta ocazie, a testat aplicatia Wetherspoons. Aceasta le permite utilizatorilor sa comande, in pub-uri, de pe telefon produsele dorite, dar si sa primeasca de la necunoscuti bauturi gratuite si gustari.…

- Pregatirile facute de Qualcomm pentru trecerea la standardul de comunicatii 5G au intrat in linie dreapta, seria de modem-uri Snapdragon X50 urmand sa fie preluata de nu mai putin de 18 producatori OEM. Printre acestia se regasesc nume grele ca Asus, Fujitsu, HMD Global, HTC, LG, Oppo, Sharp, Sony,…

- Obisnuiesti sa trimiti mesaje pana seara tarziu, iar primul lucru pe care il faci cand te trezesti este sa iti verifici telefonul? Compania Huawei a decis sa raspunda la aceasta intrebare si sa realizeze un studiu impreuna cu compania multinationala de cercetare de piata, IPSOS, colectand date din…

- Cristi Danilet, membru al Consiliului Superior al Magistraturii din Romania, crede ca ceea ce i s-a intamplat fostei magistrate din Republica Moldova Domnica Manole a fost un abuz generat de o legislatie proasta, prin intermediul careia judecatorii pot fi controlati prin intermediul serviciilor secrete.

- De Ziua Mondiala a Zonelor Umede, WWF avertizeaza ca amenajarile hidroenergetice care nu tin cont de biodiversitatea zonei risca sa distruga rauri foarte de valoroase, odata cu specii de flora si fauna foarte importante. Pentru a ilustra astfel de cazuri, WWF Romania si ESRI Romania au creat o noua…

- ARCHOS a lansat oficial in Romania smartphone-ul Diamond Omega, dotat cu 8 GB memorie RAM, 128 GB spatiu de stocare si procesor Qualcomm Snapdragon 835. Telefonul dispune de o carcasa din sticla cu protectie Corning Gorilla Glass si cadru metalic. Ecranul de 5.7” suporta rezolutia 2040 x 1080 pixeli…

- Piata de accesorii pentru telefoane mobile va creste in acest an cu cel putin 10%, ca volum, fata de anul trecut, in principal ca urmare a cresterii vanzarilor de smartphone-uri, a declarat, pentru News.ro, directorul operational al grupului francez Avenir Telecom, Costin Soare. Piata romaneasca…

- 10 milioane de telefoane și accesorii mobile, cumparate in Romania in 2017 Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane din Romania. Estimarea ia în calcul…

- La fiecare smartphone achizitionat romanii cumpara cel putin doua accesorii. Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati anul trecut, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a declarat duminica seara, la Romania TV, ca o treime din Guvern se va improspata, ea precizand ca spera sa fie cat mai multe femei ministru. Despre programul de guvernare, Firea a precizat ca iși va pastra in esența aceleași prevederi dar ca va introduce cateva programe…

- Natural Cycles, o aplicatie pentru smartphone disponibila contracost si promovata pe teritoriul Uniunii Europene ca metoda de contraceptie, a fost raportata autoritatilor suedeze de catre personalul unui spital local. Cel putin 37 dintre femeile care s-au prezentat la spitalul Sodersjukhuset din Stockholm…

- Persoanele cu domiciliul in județul Covasna, care corespund cerintelor posturilor oferite de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna, care prin serviciul de ocupare EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia pentru munca sezoniera in agricultura (sunt solicitate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca este necesara o mai buna clarificare a contributiei politicilor publice in fructificarea potentialului uman, in principal prin educatie si dezvoltare culturala, aratand ca o "treime dintre romani nu citesc anual nici macar o carte, iar limba romana…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. „Portalul…

- Samsung a lansat in Romania noua generatie a smartphone-ul de gama medie A8, model cu ecran de 5,6 inci si camera frontala duala. Samsung a lansat in 2014 primele telefoane din Seria A care acum a ajuns la a patra generatie. Noul A8 imprumuta caracteristici de la modelul de varf de gama S8, insa pretul…

- Huawei urma sa anunte, la CES 2018, un parteneriat cu operatorul american AT&T pentru a vinde smartphone-uri prin intermediul acestuia pe piata din SUA. Totusi, potrivit unor informatii, compania telecom a renuntat la aceste planuri, in urma unor presupuse „presiuni politice”. Huawei a mai avut probleme…

- Ceasul se remarca prin ecranul IPS complet circular, cu rezolutie 240×240 si luminozitate exceptionala, ce permit citirea cu usurinta a informatiilor chiar si in lumina solara. X-Watch 4 te tine mereu conectat la smartphone prin Bluetooth 4.0 si 3.0. receptionand mesaje, e-mailuri si orice alte notificari…

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri și tablete prezent pe piața din România, lanseaza astazi smartphone-ul V3 Viper, cel mai compact din gama Viper, cu display atragator de 5,5”și raport 18:9. V3 Viper este un telefon dual sim, primul terminal Allview cu funcția Dual…

- Incepand din acest an, toti angajatii din invatamantul preuniversitar vor primi salariile prin inspectoratele scolare si nu prin consiliile locale, ca pana acum. Practic, sumele necesare pentru plata salariilor personalului didactic, nedidactic si auxiliar se vor asigura de la bugetul de stat, prin…

- 3GPP, organizatia care defineste standardele in industrie pentru tehnologiile care vor urma standardului 4G/LTE, a finalizat primele specificatii pentru echipamentele 5G. Acestea se aplica pentru echipamentele telecom si radio, smartphone-uri si componentele pentru telefoane. Astfel, in 2018 serviciile…

- Alin Marin, un tanar de 22 de ani din Romania, a fost condamnat pe 18 decembrie la 3 ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce a reusit performanta de a fura 53 de smartphone-uri la un concert din Birmingham. Tanarul s-a folosit de un accesoriu inedit: un costum de inot pentru femei, cu o gaura pe…

- A fost lansata in premiera in Romania, la Universitatea ”Dunarea de Jos” Galati, aplicatia SmartRoadSense, care vizeaza monitorizarea calitatii carosabilului. Aceasta se descarca pe smartphone-ul conducatorului auto, iar pe baza datelor colectate se formeaza o harta care masoara starea tehnica a structurii…

- Un barbat insurat din China a zburat peste 1.100 de kilometri pentru a intalni o femeie cunoscuta pe internet. In loc sa dea peste aceasta, acolo a avut parte de o surpriza neplacuta. Era asteptat de sotul femeii si de prietenii acestuia. Barbatul a fost legat de un copac si batut de acestia cu curele,…

- Marti, 12 decembrie, a fost lansata in premiera in Romania aplicatia SmartRoadSense, ce vizeaza monitorizarea calitatii carosabilului. Aceasta se descarca pe smartphone-ul conducatorului auto, iar datele relevante de sistem sunt transmise si formeaza o harta care masoara starea tehnica a structurii…

- Asociatia Romana pentru Industria Electronica si Software (ARIES) anunta ca s-au inregistrat cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic in Romania, intre 2011 si 2016. Potrivit celui mai recent studiu al asociatiei, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT s-a dublat, in contextul in care…

- Moto X4 a fost anuntat in cadrul targului de tehnologie IFA 2017, fiind pozitionat in oferta de smartphone-uri Lenovo undeva intre mid-range si high-end, fiind o ultima oprire pentru consumator inainte de a trece la seria Z2, singura compatibila cu accesoriile Moto Mods. Astfel, Moto X4 vine cu performanta…

- Sunt inca multi utilizatori de dispozitive mobile in Romania care au incluse in abonamente pachete reduse de date mobile. Consumul mediu lunar de internet mobil pe fiecare conexiune a fost de 1,2 GB in prima jumatate a acestui an, potrivit ANCOM. Totodata, smartphone-urile entry-level sunt in continuare…

- Fitbit a anuntat ca este disponibila o noua versiune a sistemului de operare Fitbit OS si faptul ca ecosistemul de aplicatii pentru ceasul Ionic s-a imbogatit cu peste 60 de noi titluri, printre care unele populare precum Deezer sau Flipboard. Totodata, compania a anuntat ca au fost create peste 100…

- Primarul Capitalei a anuntat luni, dupa o intalnire cu reprezentantii taximetristilor, ca vor fi interzise toate formele de practicare a taximetriei care nu se incadreaza in prevederile legale, acestia reclamand, printre altele, "concurenta neloiala practicata prin sistemele de aplicatii online…