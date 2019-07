O treime dintre copiii britanici şi americani vor să devină Youtuberi. În schimb, copiii chinezi visează să devină astronauţi Participantii la sondaj au fost intrebati "Ce vrei sa fii cand te faci mare?", iar 29% dintre copiii americani au raspuns ca Youtuberi, in timp ce 30% dintre copiii britanicilor au raspuns acelasi lucru. In acelasi timp, 56% dintre copii chinezi doresc sa devina astronauti, in timp ce doar 18% ar vrea sa devina Youtuberi. Sunt similitudini privitoare la locul doi, toate cele trei categorii de copii raspunzand ca vor sa devina profesori, in timp ce pe podium in topul preferintelor se afla meseria de muzician pentru chineti si profesor de sport pentru ceilalti. American kids… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

