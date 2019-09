Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Trump și-a proclamat luni meritele de aparator al mediului, la câteva ore dupa ce a refuzat sa se prezinte la o întâlnire a liderilor prezenți la summitul G7 care avea ca tema schimbarea climatica, oceanele și biodiversitate, scrie The Hill. În încheierea…

- Brasovul gazduieste primul campionat mondial de atletism organizat vreodata in Romania! Campionatul Mondial de Alergare de 50KM are loc pe 1 septembrie 2019. Pregatirile sunt in toi la Brasov pentru organizarea Campionatului Mondial de Alergare de 50km! Organizat de IAU (Organizatia Internationala de…

- Londra intentioneaza sa retraga in zilele urmatoare diplomatii britanici din institutiile europene de la Bruxelles si sa nu mai asiste la reuniunile zilnice dedicate informarii cu privire la luarea deciziilor Uniunii Europene, intr-o incercare de a spori presiunile inaintea Brexitului, prevazut la…

- Substante anticanceroase pot fi extrase si produse dintr-o floare asemanatoare cu margareta, a demonstrat o echipa de oameni de stiinta in urma unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Cercetatorii au demonstrat o metoda de extractie si de modificare…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata lui Boris Johnson, candidatul cel mai bine cotat la succesiunea Theresei May, si rivalului sau Jeremy Hunt, antreprenorii solicita crearea unui "sistem de imigratie corect si controlat", exprimandu-si "puternica ingrijorare" ca sistemul de imigratie planuit de actualul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, 27 de ani, locul 7 mondial, o intalnește in sferturile turneului de la Wimbledon pe chinezoaica Shuai Zhang, care a eliminat-o luni pe ucraineanca Daiana Iastremska, 6-4, 1-6, 6-2. Simona Halep - Shuai Zhang 0-0 Meciul se disputa marți, de la ora 15:00, pe terenul…

- Romania avea anul trecut cele mai reduse preturi la alimente dintre tarile Uniunii Europene, cu 34,6% mai scazute decat media UE, iar la recreatie si cultura cu 41,6% sub medie, arata datele publicate luni de Eurostat. La băuturi alcoolice şi tutun, România este pe locul trei în…

- Christophe Dridi, director general Dacia: Din septembrie 2020 majoram productia fabricii de la Mioveni la 400.000 de masini. Dacia, cea mai mare companie din Romania, pregateste noi modele, a declarat miercuri pentru News.ro Christophe Dridi, director general al Automobile Dacia si al Groupe Renault…