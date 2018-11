Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul are la baza ultimile informații aparute in urma investigațiilor tragediei in care a fost implicat un Boeing 737 al companiei indoneziene Lion Air. The Wall Street Journal scrie ca autoritațile aviatice americane vor trimite și o serie de avertismente de securitate legate de proble…

- Cutia neagra a avionului Lion Air a fost recuperata și a aratat ca indicatorul de viteza a fost defect in momentul prabușirii, dar și in timpul a trei alte zboruri efectuate. Potrivit specialiștilor, avionul Lion Air care a funcționat doar cateva luni, a avut probleme cu o zi inainte de prabușire…

- Scafandrii indonezieni au recuperat una din cutiile negre ale aeronavei de pasageri care s-a prabusit luni in Marea Java, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, a declarat un membru al echipelor de cautare, potrivit presei locale, informeaza agentia de stiri Reuters

- TRAGEDIE AVIATICA! Epava avionului prabușit cu 189 de persoane la bord a fost GASITA! DETALII cutremuratoare Epava aeronavei care s-a prabusit luni in Indonezia a fost gasita de catre anchetatori. Avionul companiei Lion Air care avea la bord 189 de persoane a pierdut contactul cu turnul de control și…

- Navele au reluat marti cautarile in Marea Java, unde un avion cu 189 de oameni la bord s-a prabusit luni, au anuntat surse oficiale indoneziene preluate de DPA. Inca de luni, autoritatile din Indonezia au anuntat ca nu se asteapta sa gaseasca supravietuitori. Avionul Boeing 737 MAX 8 al companiei low-cost…

- Un avion al companiei indoneziene low-cost Lion Air s-a prabușit in Marea Java dupa doar cateva minute dupa ce a decolat de pe aeroportul internațional din Jakarta și avea 188 de persoane la bord, a anunțat Ministerul Transporturilor.

- 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabusit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, informeaza site-ul agentiei Reuters. Epava avionului a fost gasita in apropierea locului in care avionul companiei Lion Air a pierdut contactul cu…

- Tragedie aviatica in Indonezia. Un avion cu 188 de oameni la bord s-a prabusit la 13 minute de la decolarea din capitala Jakarta. Aparatul de tip Boeing 737 al companiei low-cost Lion Air, efectua un zbor...