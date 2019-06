Stiri pe aceeasi tema

- Un roman și-a cumparat din Marea Britanie o mașina BMW seria 6 pe care a platit peste 30.000 de euro, insa nu a apucat sa o conduca deloc in țara. Tanarul de 31 de ani a ramas fara bolidul de lux care i-a fost confiscat in vama Giurgiu. Barbatul transporta pe o platforma, un autoturism marca BMW, in…

- Actorul Bradley Welsh, de 42 de ani, celebru pentru rolul din filmul unei generatii “Trainspotting 2”, a fost impuscat, aseara, in cap si a murit pe loc, pe o strada din Edinburgh, Marea Britanie, potrivit www.standard.co.uk. Politia scotiana a deschis ...

- Autoritatile marocane au confiscat, langa frontiera cu Mauritania, 11,94 tone de rasina de canabis ascunse intr-un camion de transport, a anuntat Directia Generala pentru Siguranta Nationala (DGSN), citata de AFP. Captura a fost facuta la Guerguerat, sudul Saharei occidentale, in apropierea granitei…

- Ieri, politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfașurat urmatoarele activitati: – in intervalul orar 10-12, in cadrul proiectului “Poliția este alaturi de noi”, au fost desfasurate multiple activitati de informare și prevenire la Școala Gimnaziala Chiuiești și la…

- Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca, in ultimele 24 de ore, au fost gasite, in statiunile de pe litoralul Marii Negre, zeci de pachete care conțineau intre 800 de grame și un kilogram de cocaina.Sute de polițiști și jandarmi au fost mobilizați la malul marii dupa ce mai…

- In 2017, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia si Marea Britanie, in timp ce in celelalte 14 tari membre nu exista facilitati…

- Volumul de amfetamine confiscat in Asia de Est si de Sud-Est a atins un nivel record de 116 tone anul trecut, ceea ce indica o crestere dramatica a productiei acestui drog sintetic, a indicat luni Biroul ONU pentru Droguri si Criminalitate (UNODC), intr-o conferinta de presa la Bangkok, transmite…

- Poliția britanica a evacuat mai multe cladiri ale Universitaților din Grasgow și Essex dupa ce au fost gasite colete suspecte, anunța Reuters. Pachetele suspecte gasite in cele doua universitați au fost similare....