O tonă de cocaină capturată în Uruguay, noua placă turnată pentru acest drog Conform anuntului facut sambata de ministerul de interne de la Montevideo, cocaina impartita in 817 pachete a fost descoperita intr-o locuinta din statiunea balneara Parque del Plata, aflata la 55 km est de capitala. Trei suspecti uruguayeni, traficanti de droguri, au fost arestati si deferiti justitiei. Capturile de cocaina in Uruguay sau provenind din aceasta tara, care totusi nu produce acest drog, s-au inmultit in ultimul an. Vineri, politia germana a anuntat confiscarea unei cantitati record de 4.5 tone de cocaina in portul Hamburg, descoperita intr-un container provenind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

