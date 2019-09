Stiri pe aceeasi tema

- Doua grupuri de procurori generali din mai multe state americane au anuntat investigatii separate privind mari companii din domeniul tehnologiei, cum ar fi Google Alphabet si Facebook, din cauza influentei lor din ce in ce mai crescute pe piata, potrivit Reuters. Prima investigatie, condusa de procuratura…

- Un proiect aflat in desfașurare in orașul Cugir vizeaza reabilitarea și modernizarea celebrului bloc „NATO”. Suma estimata pentru ducerea la bun sfarșit a proiectului finanțat cu ajutorul unor fonduri europene este de aproximativ 1 milion de lei. Primaria Cugir a demarat un proiect pentru executarea…

- Barca cu panze cu zero emisii de carbon care o transporta pe Greta Thunberg, adolescenta suedeza care militeaza pentru protectia mediului si combatarea incalzirii globale si care era asteptata marti in orasul New York, urmeaza sa ajunga miercuri sau joi in Statele Unite din cauza conditiilor meteorologice,…

- Se pare ca Președintele socialist al R. Moldova este pasionat de gândirea fostului premier britanic Winston Churchill. Chiar astazi, Dodon a citat din celebrul politician, publicând pe facebook un mesaj tradus în limba rusa: “Отличие государственного деятеля от политика…

- Un tanar in varsta de 21 de ani a comis, ae 4 august, un accident rutier foarte scump, pe strada Moore, din cartierul londonez Chelsea. Tanarul a scapat mașina lui, un Audi, de sub control și a lovit 11 mașini parcate in zona, a notat metro.co.uk. Șoferul, proprietarul unui Audi Q7, a nimerit, printre…

- Politia Metropolitana din Londra (Met), cunoscuta si sub numele de Scotland Yard, a raportat sâmbata ca pagina sa web, contul de Twitter si cel de email au fost tinta unui atac cibernetic, informeaza Press Association si EFE.

- Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de 4,651 milioane de lei, respectiv 983.000 de euro, a fost castigat in urma tragerii de joi, 18 iunie 2019, de un jucator din localitatea Comanesti (judetul Bacau), pretul biletului fiind de 15,5 lei, informeaza Loteria Romana. "Acesta este cel de-al…