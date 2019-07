Stiri pe aceeasi tema

- O adevarata nebunie s-a instalat in turismul romanesc. Niciodata nu au fost atat de solicitate agentiile de turism ca in aceasta vara, cand lumea... The post Statiunile din tara, luate cu asalt de valuri de turisti. Explicatia: acordarea voucherelor de vacanta pentru angajatii din institutiile de stat…

- Cristi Chivu se respecta. Fostul mare fotbalist și-a luat familia și au plecat cu toțiii intr-o vacanța exclusivista, acolo unde unii nici nu viseaza. Chivu nu s-a uitat deloc la bani, ci a vrut ca fetele lui sa se simte ca niște prințese.

- Recent, ca un omagiu adus lui Razvan Ciobanu, Oana Roman a declarat ca regretatul designer i-a facut cea mai frumoasa rochie din viața ei. Cu toate ca in momentul in care a postat imaginea a primit doar laude, se pare ca in spatele acelei fotografii statea foarte multa tristețe. In urma cu 11 ani, Oana…

- Au mai ramas doua saptamani pana la Pastele Blajinilor, iar moldovenii au luat cu asalt pietele pentru a cumpara pomeni. La mare cautare sunt vesela, prosoapele, lenjeria de pat si florile artificiale. "Cat costa acesta ? -50 de lei.

- Plimbari si relaxare in timpul zilei, petreceri si multa distractie, noaptea. Este ceea ce multi dintre noi ar considera un plan bun pentru vacanta. Pentru tineri, dar nu numai, petrecerile si cluburile de noapte sunt, poate, cea mai distractiva parte...

- Lucrurile devin inca și mai ușoare pe masura ce inveți sa fii cat mai degajat in privința plecarilor. Orice vacanța presupune un minim de stres inainte: sa nu uiți acasa ceva important, sa ai toate documentele de calatorie la ține, ...

- CHIȘINAU, 12 apr - Sputnik. 11 companii aeriene din Moldova au interdicție de a opera zboruri în spațiul european al Uniunii Europene. Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova a emis Directiva nr. 02 - 10/04/2019 prin care a interzis pe 10 aprilie operarea zborurilor în spațiul…

- Sfarsit crunt pentru o tanara de 23 de ani din judetul Cluj. Vacanta romantica la Paris la care visa de atata vreme s-a transformat intr-o tragedie. Fata a cazut de la zece metri inaltime, in timp ce incerca sa-si faca o fotografie cu turnul Eiffel. Totul s-a petrecut sub ochii iubitului ei cu care…