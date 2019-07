O țestoasă a întârziat decolarea unui avion, după ce a rătăcit pe pistă. Cum a ajuns acolo Reptila se afla de partea dreapta a avionului, iar pilotul era neliniștit ca ar putea fi aspirata in motorul avionului. Acesta a anunțat turnul de control, care a trimis personalul aeroportului pentru a inlatura animalul ratacit. Nu a fost prima data cand aceasta broasca țestoasa a cauzat perturbari la aeroportul din Queensland. Un purtator de cuvant al companiei Jetstar a precizat pentru Australian Broadcasting Corporation faptul ca piloții au declarat ca țestoasa a fost și cu o zi in urma, tot in același loc. Țestoasa nu a avut de suferit și a fost vazuta de catre localnici mergand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

