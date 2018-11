O taxă plătita de toți românii va fi eliminată. Sume uriașe, achitate ilegal Taxa de trecere peste poduri a fost introdusa din rațiuni pur financiare, dar suntem in prezența unei duble impuneri, atata timp cat utilizatorii drumurilor publice din Romania platesc rovinieta, care reprezinta o taxa pentru utilizarea drumurilor și podurilor amplasate pe drumurile naționale și autostrazile din Romania. In statele traversate de Dunare (Serbia, Ungaria, Austria), nu exista taxe similare pentru trecerea podurilor peste Dunare, susțin zeci de senatori care discuta in prezent in Senat un proiect de lege care prevede eliminarea taxei de pod Fetești-Cernavoda. Taxa de utilizare a podurilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

