Stiri pe aceeasi tema

- „Taxa pe stalp”, abolita la inceputul anului trecut, revine sub o noua forma. Incepand cu data de 3 decembrie, turnurile de sustinere a turbinelor eoliene sunt considerate cladiri, lucru care va face posibil ca autoritatile locale sa impuna impozite si taxe locale pentru astfel de constructii.

- Ordinul ANAF pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se platesc in contul unic de contribuabili persoane fizice a fost publicat in Monitorul Oficial. Conform reglementarilor, contul unic doar pentru veniturile estimate/realizate dupa 01 ianuarie 2018."Documentul vizeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea offshore, adoptata in urma cu trei saptamani de Camera Deputatilor, ca for decizional. Singura etapa care mai trebuie parcursa de aici incolo, pentru ca legea sa intre in vigoare, este publicarea ei in Monitorul Oficial. Ulterior, exploatarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis marți, 23 octombrie, recursul declarat de trei companii din domeniul energiei eoliene, avand ca obiect cererea de suspendare a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1210/2014 si a Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 5/2014. Ordinul prevedea…

- Inca de cand a intrat in portofoliul Verizon sub brandul Oath, Yahoo a trecut prin mai multe schimbari. Nu numai ca Yahoo Messenger, popularul serviciu de mesagerie de la inceputul anilor 2000 a disparut complet, fiind inlocuit la nivel mondial...

- Proiectul de act normativ reglementeaza: scopul, forma legala, capitalul social, strategia si guvernanta fondului suveran de dezvoltare si investitii. Potrivit ministerului de resort, scopul fondului suveran de dezvoltare si investitii este atat dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri…

- Inspectorii Ministerului Finanțelor Publice (MFP) pot de-acum sa controleze ONG-urile care primesc sponsorizari sau sume redirecționate de persoanele fizice din impozitul pe venit, conform unui act normativ aparut recent in Monitorul Oficial. Pana acum, acest lucru nu era posibil, astfel ca autoritațile…

- OUG privind rectificarea bugetului ptr 2018 publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 a fost publicata în Monitorul Oficial. Reamintim ca documentul a fost adoptat miercuri, în sedinta de Guvern, fara a…