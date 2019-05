O ţară NU ARE candidaţi la preşedinţie Aceasta situatie este inedita, in conditiile in care algerienii s-au mobilizat masiv si au pus capat regimului lui Abdelaziz Bouteflika, care a condus neintrerupt timp de 20 de ani. Macinat de probleme de sanatate, Bouteflika, in varsta de 82 de ani, a demisionat la 2 aprilie din functia de presedinte si a deschis calea unui interimat de 90 de zile, scrie adevarul.ro Dupa retragerea lui Bouteflika, algerienii au continuat sa mentina presiunea in strada pentru a nu permite instalarea unui regim militar si nici venirea la putere a unor persoane legate de vechiul regim. Potrivit site-ului de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Constitutional al Algeriei nu a inregistrat niciun candidat la alegerile prezidentiale si s-a intrunit duminica dupa-amiaza pentru a examina aceasta situatie inedita, transmite AFP.

- Televiziunea publica algeriana a anunțat luni arestarea a cinci oameni de afaceri, miliardari, in cadrul anchetelor declanșate la cererea generalului Ahmed Gaid Salah, șeful Statului Major al armatei. Printre ei se afla inclusiv Issad Rebra, cel mai bogat om al țarii. Toți cei arestați, a precizat postul…

- Este prima oara in sapte saptamani cand politia incearca sa disperseze in acest fel o manifestatie pasnica a unor studenti in centrul capitalei algeriene.In afara de grenade lacromogene, politia a intervenit cu un tun cu apa impotriva unor studenti adunati in fata sediului Postei Mari -…

- Presedintele Algeriei, Abdelaziz Bouteflika (82 de ani), a demisionat, dupa saptamani intregi de proteste impotriva sa, dar mai ales dupa ce conducerea Armatei a trecut de partea celor care ii cereau sa renunte la functie. Acesta era la putere de 20 de ani. Imediat dupa anunț, facut prin intermediul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, ca Alianta 2020 USR PLUS va continua dupa alegerile europarlamentare, vizand preluarea guvernarii in 2020, iar la alegerile locale va avea candidati proprii in municipii si orase. La Bucuresti, a adaugat el, este posibila o colaborare cu PNL pentru…

- Liviu Dragnea se afla, in weekend, in turneu electoral in sudul țarii! Liviu Dragnea se afla sambata la Slobozia, acolo unde organizația PSD iși alege liderul, dupa excluderea lui Marian Neacșu din partid. Liderul a fost intampinat cu aplauze la intrarea in sala de la Slobozia."Candidați…

- Forțele algeriene de securitate au reținut 195 de persoane în timpul protestelor de masa de vineri, a declarat televiziunea de stat, citând infracțiuni precum jefuirea ca temei pentru arestari, informeaza Reuters. Protestatari au umplut vineri centrul capitalei Alger pentru a contesta…

- Protestele au inceput de zece zile, iar vineri au manifestat in Alger zeci de mii de oameni. Protestatarii au cerut ca liderul in varsta de 81 de ani sa se retraga din cursa electorala stabilita pentru 18 aprilie. Potrivit Reuters, duminica, numerosi studenti s-au strans la universitati pentru…