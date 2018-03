Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalista Ana Bucur a murit la 14 ani. Fata fusese diagnosticata cu cancer osos, la varsta de 13 ani. Conform gsp.ro, totul a inceput atunci cand Ana Bucur s-a intors de la un turneu de baschet acuzand o puternica durere de genunchi. In cele din urma medicii au aflat despre boala cumplita. “Din…

- Au plecat la munca in Praga pentru a-si construi o viata mai buna in Romania, dar visele s-au spulberat in cateva secunde. Este doliu apasator in doua tari. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni s-a intalnit astazi cu rudele celor cinci romani ucisi in explozia de la uzina chimica. Aveau de gand…

- Circa 150 de persoane au participat, la Marșul pentru viața 2018 organizat, astazi, la Cugir prin grija Parohiei 6 „Trei Ierarhi”, a preotului paroh parintele Ioan Candea și a soției acestuia Silvia Candea. Sub genericul „O lume pentru viața”, manifestarea s-a desfașurat incepand cu ora 11.30 printr-o…

- Politistul care si-a dat viata in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor din Franta, de vineri, a incetat din viata la spital. Locotenentul-colonel de jandarmerie care si-a riscat viata pentru a-i salva pe ostaticii din timpul atacului din Franta a murit sambata dimineata la spital. Anuntul…

- Andrei Gheorghe a murit la inceputul acestei saptamani, in vila din Voluntari in care locuia singur. Jurnalistul a fost gasit in baie, de un ingrijitor. Cunoscutul om de radio a fost rapus de un stop cardio-respirator. A murit rapid, exact așa cum iși dorea. Cu puțin timp inainte sa treaca in neființa,…

- Gigi Becali nu-și mai aduce aminte de acel episod, dar a ținut sa trasminta un mesaj, dupa trecerea in neființa a omului de radio și televiziune. Andrei Gheorghe nu va fi inmormantat. Ce a decis FAMILIA "Ce tragedie? Andrei Gheorghe? Nu mai știu ce a fost atunci, eu nu l-am cunoscut.…

- Andrei Gheorghe va fi incinerat, potrivit ultimelor informații legate de realizatorul radio-TV. Jurnalistul era un om credincios, in ciuda aparențelor. El dezvaluia intr-un interviu ce ii cerea lui Dumnezeu. „Sunt un sceptic, sunt aici de atata amar de vreme, nu m-ai prins niciodata contrazicandu-ma.…

- Cu putin timp inainte sa se afle vestea ca Andrei Gheorghe a murit, Petruta, a doua lui sotie, a postat un mesaj halucinant pe retelele de socializare, dupa ce fiica ei a distribuit o fotografie bizara.

- ANDREI GHEORGHE A MURIT. Realizatorul radio TV a decedat la varsta de 56 de ani trupul neinsuflețit al acestuia fiind descoperit de ingrijitorul vilei sale din Pipera, luni noaptea. Andrei Gheorghe locuia singur, fiind divorțat de mai bine de doi ani de cea de-a doua soție. Aparea destul de rar in public,…

- Tanarul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri in timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania, in zona orașului Stuttgart, din cauza oboselii, a intrat in plin intr-un TIR parcat pe banda de urgența. Impactul a fost atat de puternic incat cabina mașinii lui Casian a fost strivita in totalitate,…

- Legiștii au aflat detalii cutremuratoare in cazul crimei de la Timișoara care a ingrozit o țara intreaga. Concluziile autopsiei trupului fetiței de 4 ani a rasturnat primele ipotezei ale anchetei. Mai exact, micuța omorata cu sadism de mama nu a decedat in urma hemoragiei! Fetița de patru ani ucisa…

- Un cunoscut duhovnic de la noi din tara a oferit un raspuns transant celor care cred in predestinatiie. El a precizat ca tot ce se intampla in viata omului nu are legatura cu factorii externi, doar cu ceea ce el face in viata sa.

- Potrivit invataturii crestine, viata este cel mai mare dar al lui Dumnezeu fata de oameni care trebuie pretuit si protejat, in timp ce avortul este o crima comisa impotriva unei persoane (fiinte) nevinovate care nu se poate apara. Literatura medicala a dovedit faptul ca omul este viu din momentul conceptiei,…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala"Suntem profund intristati de decesul iubitului nostru tata", au transmis Lucy, Robert si…

- A murit Stephen Hawking, celebrul fizician britanic. El este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare. Hawking s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig inca de…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Ileana Ciuculete s-a stins in urma cu un an, iar familia regretatei artiste se pregatește de parastas, ocazie cu care Cornel Galeș va imparți haine pentru soția sa. Slujba de pomenire va avea loc la Biserica Costeasca, din Chitila. La parastas, au fost invitați foarte mulți apropiați ai regretatei cantarețe,…

- Prima soție a lui Laurențiu Reghecampf a fost Mariana Pfeiffer. Cei doi au fost casatoriți timp de 14 ani. Au avut o fiica, Ana-Lisa, care a murit la un an și patru luni de la naștere din cauza unor probleme cardiace. Ulterior, a venit pe lume Luca, al doilea lor copil. Mariana Pfeiffer, cea care […]…

- Fosta soacra a lui Laurențiu Reghecamp a murit. Mariana trece prin clipe grele, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut pe contul de socializare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana pe contul de socializare, unde a primit zeci de mesaje de incurajare.…

- FOTO: Ion Constantinescu, in studioul Vrancea Media TV, acum cațiva ani. Fostul prefect al județului Vrancea in perioada 1998-2000, Ion Constantinescu, a murit astazi la Spitalul Fundeni din București. Ion Constantinescu a fost președinte al PNȚCD Vrancea și viceprimar al municipiului Focșani (1996-2000).…

- Mama fostei soții a lui Laurențiu Reghecamp a murit! Mariana trece acum prin clipe grele, dupa ce femeia care i-a dat viața s-a stins. Ea a postat un mesaj de adio pe rețeaua de socializare, iar prietenii au reacționat ca atare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana in dreptul…

- Cei doi au avut o fiica, pe nume Ana-Lisa, care a murit in anul 1998, la doar un an și patru luni, din cauza unei probleme la inima, scrie huff.ro. Dupa trei ani, a venit pe lume și Luca, al doilea copil al lor. Citeste si Laurentiu Reghecampf, clipe de COSMAR la ARABI. Nu credea ca poate…

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- Anul trecut, pe 16 noiembrie, Andreea Banica a devenit mamica pentru a doua oara, dupa ce a adus pe lume un baietel sanatos tun. Viata ei s-a schimbat complet de atunci, iar vedeta traieste cea mai frumoasa perioada. Cantareața ia in calcul sa mai faca un copil, dar la momentul potrivit. Pana atunci,…

- Alina Albert: „Bucureștiul va fi scaldat in sange" „Nu ii cer lui Dumnezeu sa imi arate ce urmeaza, pentru ca sufar de doua ori. Ma rog sa nu imi arate lucruri pe care nu le pot impiedica. Eu sunt doar un mesager, poate un om potrivit la locul potrivit, nimic mai mult decat asta. Orice lucru…

- Bunica artistului Valentin Sanfira a murit. Acesta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant. Fanii l-au incurajat și l-au sfatuit sa fie puternic zilele acestea. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o odihneasca si sa o ierte!”, este mesajul lui Valentin…

- Ieri dimineața s-a stins din viața George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei. Vestea trecerii in neființa a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga branșa muzicala este pusa de familia sa pe seama sistemului medical romanesc, pentru ca investigațiile medicale constant n-au…

- Elena Udrea spune ca nu a reușit sa iși termine cursurile de master din lipsa de timp dar și pentru ca nu se afla in starea de spirit necesara pentru a studia teologia. Fostul demnitar precizeaza și ca s-a inscris la cursuri din pasiune, pentru ca dorea sa invețe. Elena Udrea a precizat ca ii pare rau…

- Dupa ce cititorii Jurnal aradean/Aradon ne-au sesizat despre faptul ca strada aflata intre strada Miorita și liniile de tren din cartierul Micalaca, in zona blocurilor 160, este plina de baltoace și noroaie la fiecare ploaie, dar și ca de ani de zile roaga Palatul Administrativ sa faca ceva cu aceasta…

- Luna februarie a inceput cu o veste tragica pentru Simona Florescu (50 de ani). Mircea Dutia, tanarul manechin pentru care fosta sotia a lui Dichiseanu i-ar fi cerut incheierea mariajului actorului, a murit in urma unui infarct. El era un impatimit al fitness-ului si tragea din greu la sala. Simona…

- Un bebeluș a murit dupa naștere in Constanța. Pruncul s-a stins din viața, la scurt timp dupa ce a venit pe lume in spitalul privat ISIS din oraș. Tragedia a avut la loc dupa ce o tanara mama s-a stins din viața, dupa naștere la aceeași clinica. Copilașul a venit pe lume, vineri, la spitalul privat…

- Lavinia Tatomir, fosta partenera de viața a legendarului actor Adrian Pintea, are sufletul indurerat dupa moartea unui prieten drag. Lavinia Tatomir, care acum este casatorita cu un medic pe nume Laurențiu , este fosta soție a regretatului actor Adrian Pintea. Vedeta trece prin momente extrem de neplacute…

- Neagu Djuvara ramane unul dintre cei mai importanti istorici romani ai secolului XX, iar viata sa este un exemplu de "demnitate si patriotism", a declarat, joi, deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP. "Ne despartim astazi de Neagu Djuvara, unul dintre cei mai importanti istorici…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat ca istoricul Neagu Djuvara reprezinta un reper de moralitate si civism, un om care s-a luptat intreaga sa viata pentru interesele Romaniei si ale romanilor. "#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual…

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- Etnobotanicele continua sa faca victime in randul tinerilor care odata ce cad in aceasta patima cu greu reușesc sa razbeasca, iar unii ajung sa fie uciși de combinațiile de plante periculoase. Este cazul unui tanar de 18 ani din Buzau, elev in clasa a 12-a la Colegiul Economic din oraș care a murit…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie libertatea.ro.

- Tragedia din aceasta seara a lasat o urma adanca in sufletele celor care au cunoscut-o pe tanara Cristina Manea. La numai 23 de ani, Cristina nu a mai putut ține piept cu o boala care i-a curmat viața mai devreme decat trebuia. Iata cateva dintre mesajele pline de durere și emoție pe care…

- Ionut Zavoianu, adolescentul pentru care intreaga Romanie s-a rugat sa iasa invingator din lupta cu temutul cancer, a murit. Inima baiatului a cedat din cauza maladiei care l-a chinuit in ultimii patru ani, de cand a primit cruntul diagnostic, potrivit timponline.ro. Ionut Zavoianu avea 14 ani, iar…

- Conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca anunța stingerea din viața, luni, 8 ianuarie 2018, a distinsului bariton Vasile Barbieru. Artist desavârșit și Maestru a carui viața a cunoscut desavârșirea prin arta lirica, Vasile Barbieru…

- O femeie care a impartit acelasi salon cu Monalisa, o artista din Pitești, care a murit la numai 26 de ani din cauza unei boli necruțatoare, a facut marturisiri sfasietoare despre ultimele clipe din viata tinerei. Citeste si O noua tragedie in Romania. A murit la 26 de ani. "Sa ai drumul lin,…

- Ultimele clipe de viata traite de Monalisa Pandelea. Monalisa Maria Pandelea, tanara de 26 de ani din Pitesti, doborata de cancer, a lasat in urma ei multa durere si multa uimire. O femeie care a impartit acelasi salon cu Monalisa, o artista din Pitești, care a murit la numai 26 de ani din cauza unei…

- Sper ca fiecare zi sa-ti aduca ceva nou si placut, iar aceasta zi a numelui sa fie la fel de special/speciala ca tine. La multi ani! De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate, dar mai ales sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui.…

- Este din nou doliu in Partidul Național Liberal. Președintele organizației județe Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, anunța trecerea la cele veșnice a Minodorei Susana Luca, primar al Comunei Baișoara. „In numele meu și al tuturor colegilor din PNL Cluj, imi exprim intregul regret fața de…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Pavel Laurentiu Durleci a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Rezultatele necropsiei arata ca barbatul a murit in urma unei insuficiente cardiorespiratorii. De asemenea, in urma rezultatelor necropsiei…

- Cu aproape doua saptamani inainte de tragedie, iubita lui Sergiu Curca a publicat un mesaj pe Facebook prin care ii ura unei prietene „La mulți ani", insa a menționat și cum viața te supune unor teste. „Viata ne ofera multe incercari si ne da posibilitatea de a trece prin multe obstacole,…

- Procurorul Ioan Lascu avea 70 ani si a murit la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Ioan Lascu, tatal Procurorului Șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a condus timp de trei decenii Parchetul de pe langa Judecatoria Mediaș. Acesta a deținut…