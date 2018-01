Stiri pe aceeasi tema

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Guvernul Finlandei face lobby pentru eliminarea procedurii de trecere la ora de vara în Uniunea Europeana, dupa ce anul trecut peste 70.000 de finlandezi au semnat o petitie în acest sens, transmite AP. Ministrul finlandez al Transporturilor si Comunicatiilor, Anne Berner,…

- Potrivit acestuia, patru dintre noile aparate de zbor vor fi utilizate pentru interventii medicale de urgenta, iar sase pentru misiuni de cautare si salvare in munti, dar si pentru interventii la incendii."Ele vor fi distribuite in toata tara si vor actiona in mod curent pentru gestionarea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene, sugerand…

- O Declarație de unire cu Romania a fost votata, marți, in Parcova, raionul Edinet, din Republica Moldova. Potrivit Platformei Unioniste ”Acțiunea 2012”, citata de news.ro, semnatarii declarației iși exprima atat bucuria de a sarbatori Centenarul Marii Uniri alaturi de romani, cat și „adeziunea la valorile…

- Lista comisioanelor bancare ce dispar incepand de sambata Incepand de sambata, romanii care folosesc conturi bancare de plați cu servicii de baza vor scapa de plata anumitor comisioane, cum ar fi cele de administrare sau de interogare a soldului, potrivit unei legi care va intra in vigoare in penultima…

- Securitatea Europei este pusa in pericol de instabilitatea din Libia si de protejarea deficitara a granitei sale sudice, a declarat luni ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, in cadrul unei intrevederi la Bruxelles cu omologii sai din Uniunea Europeana, relateaza agentia MTI.

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni, inainte de Comitetul Executiv National (CExN) al PSD, ca oamenii care au protestat vor un stat de drept si legalitate, dar au organizat un miting fara autorizatie, scrie News.ro. El mai spune ca 20 de milioane de oameni nu sunt de acord cu protestele,…

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, iar motorina cu 15 bani pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. La data de 1 ianuarie, pretul mediu la…

- Serbia si Muntenegru sunt cel mai probabil urmatoarele tari care vor adera la Uniunea Europeana, posibil in 2025, a declarat intr-un interviu pentru Reuters comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn. Uniunea Europeana lanseaza un efort diplomatic de a accelera pasii pentru aderarea…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca deznodamantul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi unul ”nu chiar placut”, iar in cazul in care conflictul va continua in acest fel, mai ramane ca CEX al PSD sa ceara demisia premierului.

- Economia Romaniei, ”tigru” in 2017 și ”pisic” in 2018? Cat de buni am fost la economie in 2017? Chiar daca au fost eclipsate de legiferarile pe Justiție, masurile economice adoptate sau amanate de actuala Putere anul trecut au fost suficient de șocante pentru a atrage atenția generala. Sa…

- Fostul primar al Constantei Radu Mazare, in cazul caruia Politia s-a sesizat pentru ca nu s-a prezentat, sambata, la Politia Constanta, in cadrul controlului judiciar, a plecat in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, informeaza...

- Matt Damon este implicat intr-un scandal de proportii! Mii de persoane au semnat o petitie prin care cer eliminarea actorului din distributia filmului Ocean's 8.Matt Damon are un rol secundar in...

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania au emis un comunicat comun in care avertizeaza coaliția PSD și ALDE cu privire la modificarea legilor justiției.« Noi, reprezentanți ai țarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam…

- Antrenorul iberic al nationalei de handbal feminin a Romaniei, Ambros Martin, a declarat, luni seara, dupa eliminarea tricolorelor in optimile CM din Germania, ca ”trebuia mai mult echilibru” si ca, poate, ”nu e buna prea multa motivare”.”Singurul lucru important este ca am pierdut azi. Cehia…

- Silvio Berlusconi vrea sa revina in atenția publicului italian, și chiar reușește sa atraga atenția intregii lumi. La varsta de 81 de ani, fostul premier al Italiei planuiește sa revina in politica și este mai pregatit ca niciodata. Și-a pregatit chiar și zambetul „permanent” pe care trebuie sa-l aiba…

- Serbia nu va recunoaște Kosovo de dragul aderarii la Uniunea Europeana, a declarat miercuri, la Buenos Aires, ministrul de externe sarb Ivica Dacic, informeaza agenția de presa MIA. Aflat în capitala argentiniana pentru a participa la inaugurarea unei piețe cu numele Republica…

- Presedintele ceh Milos Zeman, care candideaza la un nou mandat in ianuarie, a indemnat marti ”sa se termine” cu sanctiunile economice europene impuse Rusiei in urma crizei ucrainene si cu cele impuse ca riposta de Moscova, relateaza AFP. ”Nu m-am resemnat cu sanctiunile (...). Este mult timp de cand…

- În urma cu mai bine de o luna urma sa particip, la Parlamentul European, în calitate de speaker, la o conferința de susținere a candidaturii României la relocarea (la București) a Agenției Europene a Medicamentului,…

- Fostul premier Adrian Nastase a explicat, luni seara, de ce PSD, o formatiune care in perioada 2000-2004 a sustinut aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, are in prezent mai multi lideri care folosesc un discurs anti-UE.

- Negociatorul sef UE al Brexitului Michel Barnier a anuntat luni ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere Londrei ”cel mai ambtios” acord comercial dupa Brexit, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte conditiile de divort, relateaza AFP, conform news.ro.”Daca reusim sa negociem o retragere…

- Zeci de medici rezidenti protesteaza, duminica dupa-amiaza, in fata Ministerului Sanatatii, ei sustinand ca situatia salariilor este incerta intre ianuarie si martie 2018, ei riscand sa primeasca compensatii banesti mai mici, doctorii fiind nemultumiti si de plafonarea sporurilor. Mai…

- Targul International „Gaudeamus - Carte de Invatatura“ va avea loc in perioada 22 - 26 noiembrie in Pavilionul Central al Complexului Expozitional Romexpo. Evenimentul, ajuns la editia cu numarul 24, a fost initiat si este organizat anual de Radio Romania.

- Victor Ponta s-a dezlantuit, in direct, la Antena 3. Dupa ce l-a somat pe Liviu Dragnea sa-si ceara scuze, Ponta sustine ca Dragnea n-a facut nicio miscare pentru stoparea abuzurilor pe care chiar el le acuza.Citeste si: OFICIAL - Casa Regala, anunt de ULTIMA ORA despre starea Regelui Mihai.…

- Senatoarea USR Florina Presada atrage atentia, intr-o analiza publicata pe site-ul partidului, ca noul proiect de Cod administrativ pregatit de Ministerul Dezvoltarii condus de Paul Stanescu "este ultimul cui din sicriul pe care PSD il pregateste pentru administratia publica a Romaniei" si ca actul…

- Guvernul si PSD nu mai stiu cum sa se laude cu cresterea economica peste asteptari. "Tigrul Europei", "suntem de invidiat", "veste proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri" - auzim de cateva zile dinspre Putere, care ii numeste "cor de bocitoare" pe cei care atrag atentia ca suntem…

- ♦ Sub conducerea lui Andreas Treichl, grupul bancar austriac Erste a inceput o ofensiva de extindere in Europa Centrala si de Est prin achizitionarea unora dintre cele mai mari banci din regiune. In Romania, Erste a cumparat cu o suma considerata ireala la acea data BCR, cea mai mare banca romaneasca.…

- Desi in buzunarele romanilor – sau in buzunarele majoritatii romanilor – nu se simte, economia Romaniei are cea mai dinamica crestere la nivel european. Potrivit datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (EUROSTAT), Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al…

- „Uniunea Europeana a prins in programul pe 2018 in fila bugetara a Comisiei Europene o suma importanta pentru promovarea consumului de carne de oaie si capra. Aceasta suma este in jur de 6 milioane de euro pentru promovare, iar statele membre, ca sa acceada la aceasta suma, trebuie sa realizeze…

- „Brexit means Brexit!” Guvernul May in impas. Va pierde Marea Britanie statutul de Mare Putere a lumii? Ministrii britanici demisioneaza unul cate unul, din tot felul de motive. Doi au plecat numai saptamana trecuta, inclusiv influentul ministru al Apararii. In departamentele negocierilor din procesul…

- Eliminarea roamingului, o masura salutata de milioane de romani, risca sa se transforme intr-un scandal de proporții, relateaza TVR. Clienții acuza companiile de telefonie mobila ca ofera tarife naționale la convorbirile in roaming doar pentru cartele mai scumpe. In replica, operatorii de telecomunicații…

- Ministrul pentru Brexit, David Davis, i-a anuntat luni pe deputatii britanici ca vor putea vota asupra acordului de iesire din Uniunea Europeana, un gest intampinat cu opinii diferite in ajunul reexaminarii unui text care vizeaza sa puna capat suprematiei dreptului european, relateaza AFP. "Va pot…

- Tinta lor: energia. Vor sa refaca drumul matasii si l-au rebotezat “centura si drumul” iar extinderea ariei lor de influenta este spectaculoasa de la un an la altul. Asta si pentru ca pun la bataie sute de miliarde de euro. Pe langa Romania alti 15 ministri din domeniu din tot atatea, tari vecine…

- In ce priveste productia de vin, Romania este al treisprezecelea producator mondial, cu 5,3 milioane de hectolitri in 2017. Romania este unul dintre cei mai mari producatori de vin din Europa, insa este aproape invizibila pe harta exporturilor de profil. Mai putin de 4% din totalul productiei…

- Președintele Libanului, Michel Aoun, și-a exprimat vineri ingrijorarea in legatura cu informațiile referitoare la situația lui Saad Hariri, care a demisionat din funcția de premier al țarii sambata, cand se afla in Arabia Saudita, relateaza agenția Reuters. Potrivit unor surse prezidențiale…

- Marea Britanie trebuie sa mentina "modelul european" daca vrea relatii bune cu Uniunea Europeana post-Brexit, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef european, recomandand Londrei sa evite apropierea de Statele Unite. - continua -

- Schema prin care e pacalit publicul e simpla: autoritațile lasa consumul la liber, fara plafon, dar platesc doar la nivelul anului 2012. Tot ce depașește se intoarce la stat, ca ”amenda” aplicata producatorilor, sub forma celebrei taxe clawback. Consumul de medicamente crește permanent (din…

- Uniunea Europeana trebuie sa lase ușa deschisa extinderii sale pentru a prospera, a supraviețui și a fi competitiva economic fața de alte superputeri globale, iar noii membri vor oferi Europei potențial economic și demografic sporit și de aceea țarilor din Parteneriatul Estic trebuie sa li se ofere…

- Nayyar Iqbal Rana, un diplomat pakistanez in Afganistan, a fost impuscat mortal, luni, in apropierea resedintei sale din orasul Jalalabad. Autorul nu a fost inca gasit de autoritati. "Astazi am primit trupul lui Nayyar Iqbal Rana in Torkham. Frontierea dintre Pakistan si Afganistan este…

- Platforma europeana de consiliere in materie de investitii, BERD si Uniunea Europeana lanseaza un program pentru intreprinderile mici si mijlocii din Romania, Bulgaria si Grecia prin care sa le ofere acces la consultanti locali si internationali, care sa le ajute sa isi dezvolte afacerile. Din Romania…

- Republica Moldova a facut pași importanți in cei trei ani de implementare a componentei DCFTA a Acordului de asociere intre Republica Moldova și Uniunea Europeana. Acest lucru a fost menționat in cadrul intrevederii pe care comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, Cecilia Malmstrom, a avut-o la Chișinau…

- Contractul "Servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicestildquo; a fost atribuit de Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta societatii Eco Fire Sistems SRL. Valoarea totala fara TVA a contractului atribuit este de 97.680 de lei. Potrivit anuntului de atribuire,…

- Valul de scumpiri ale energiei electrice, gazelor naturale si carburantilor a antrenat, asa cum era previzibil, majorari ale preturilor alimentelor. Inclusiv painea si produsele de panificatie au cunoscut majorari de preturi, desi asta-vara guvernantii se bateau cu caramida in piept ca productia de…

- Angela Merkel este din nou cea mai puternica femeie din lume in topul Forbes pentru anul 2017. Revista economica americana, care publica anual clasamentul The World’ s 100 Most Powerful Women, acorda locul intai cancelarului german, pentru a saptea oara consecutiv. Merkel are 63 de ani si, ca element…

- Bancile din Romania practica comisioane mai mari decat in alte state ale Uniunii Europene. In plus, deși pe piața exista tot mai multe instituții, concurența este una scazuta, la fel și mobilitatea clienților, spune președintele Consiliului Concurenței. Profiturile si comisioanele practicate de bancile…

- O delegatie Senatului a participat in zilele de 30 si 31 octombrie, la Tallin, in Estonia, la Conferinta interparlamentara privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta economica in Uniunea Europeana, prilej cu care senatorul Radu Oprea a evidentiat importanta Presedintiei Romaniei la Consiliul UE…

- Ritmul de creștere al economiei zonei euro a incetinit la 0,6% in trimestrul trei din acest an, comparativ cu precedentele trei luni, dupa un avans de 0,7% in trimestrul doi din 2017, dar peste estimarile analiștilor, de 0,5%, arata datele preliminare publicate marți de Oficiul european de statistica…

- Uniunea Europeana acorda o atenție sporita drepturilor omului, dar și democrației în țarile, care sunt partenerele UE, susține șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko. În cadrul unei conferințe naționale, organizate la Comrat, ambasadorul a menționat ca acest lucru…