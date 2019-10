O ţară europeană nu mai are guvern de un an de zile. Acum, pleacă…

Belgia nu mai are un Guvern cu puteri depline din decembrie 2018, iar negocierile in vederea formarii unei noi coalitii s-au impotmolit dupa alegerile legislative de la 26 mai.



Decizia lui Charles Michel urmeaza sa conduca la numirea unui premier interimar, la conducerea unei echipe fara majoritate in Parlament. Charles Michel, in varsta de 43 de ani, a fost ales in iulie de catre liderii Uniunii Europene succesor al lui Donald Tusk la conducerea Consiliului European, instanta care reprezinta statele membre, informeaza stiripesurse.ro.



Vineri el a dat asigurari ca a lansat,…