O țară europeană majorează semnificativ salariul minim. E cea mai mare, în ultimii 40 de ani Spania, cea de-a patra economie europeana, a anuntat ca va majora salariul minim de anul viitor cu 22%. Acest fapt inseamna cea mai importanta majorare din ultimii 40 de ani. Masura face parte din eforturile prim ministrului socialist, care guverneaza fara o majoritate, de a obtine suficient sprijin pentru adoptarea in Parlament a proiectului de buget pe 2019. Astfel, angajatii spanioli ar urma astfel sa primeasca un salariu minim de 900 de euro pe luna, potrivit propunerii premierul Pedro Sanchez. Proiectul de buget, publicat la inceputul lui octombrie, masura va costa 340 milioane de euro. Guvernul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

