O ţară europeană adoptă amendamente în favoarea avortului şi căsătoriei între persoane de acelaşi sex Spre deosebire de restul Regatului Unit, unde este autorizat din 1967, avortul este ilegal in Irlanda de Nord, mai putin in cazul in care sarcina pune in pericol viata mamei. Contraveninentele risca o pedeapsa cu inchisoarea in virtutea unei legi ce dateaza din 1861. Casatoria intre persoane de acelasi sex, autorizata in restul regatului, este de asemenea interzisa in provincie.



In iunie 2017, Curtea Suprema britanica a apreciata ca interzicerea intreruperii voluntare sarcinii in Irlanda de Nord este contrara drepturilor omului, insa fara sa se pronunte asupra legalitatii acesteia,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

