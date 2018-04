Stiri pe aceeasi tema

- Starbucks, precum si alte aproximativ 90 de cafenele, trebuie sa-si avertizeze clientii cu privire la folosirea substantelor cancerigene in prepararea cafelelor pe care le vand in California, potrivit Reuters. Un ONG putin cunoscut a dat in judecata aproximativ 90 de comerianti cu amanuntul,…

- Primariile din toata țara se pot inregistra de miercuri, 21 martie, iar mai tarziu pot depune cereri de finanțare a punctelor de acces internet – wireless gratuit in spațiile publice, prin intermediul portalului web WiFi4EU , lansat azi de Comisia Europeana. ”Localitațile din toata Europa sunt invitate…

- Programul WiFi4EU ofera bonuri in valoare de 15.000 euro pe care localitatile le pot folosi pentru a institui puncte de acces Wi-Fi in spatii publice, de exemplu in biblioteci, muzee, parcuri sau piete publice. Potrivit declaratiei presedintelui CE, Jean-Claude Juncker, initiativa WiFi4EU va contribui…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Europa (UE plus tarile EFTA) a inregistrat o crestere de 24,1% in luna februarie 2018, comparativ cu februarie 2017, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De asemenea, ACEA informează că piaţa…

- Pentru a-si ascunde neputinta de a gestiona eficient dezvoltarea sportului cu mingea la cos din Romania, FR Baschet pune la cale un nou sistem competitional, unicat in Europa. Vorbim despre un „ghiveci colorat” denumit pompos Superliga. Concret, avand sustinerea neamurilor si a unor antrenori…

- Un cal a fost adus pe ringul de dans al unui club din Miami. Un club de noapte din SUA și-a pierdut licența, dupa ce un videoclip in care apare un cal, care se zbatea pe ringul de dans al localului, a ajuns pe internet. Potrivit Euronews , incindentul bizar s-a petrecut in interiorul localului Mokai…

- Conform documentului intitulat „Crestere prin unitate: Modernizarea mecanismului de convergenta al Europei“ (Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine), tehnologia genereaza beneficii pentru cei cu venituri mari si pentru cele mai avansate companii aflate in regiunile prospere, insa risca…

- Ceasurile electrocasnicelor din intreaga Europa arata din nou ora exacta, dupa ce kosovarii care dezechilibrase sistemul international de distributie a energiei de pe continent si-au rezolvat problemele de alimentare. Claire Camus, purtatorul de cuvant al ENTSO-E (European Network of Transmission…

- Nissan a anunțat la Geneva ca noua generație Leaf se bucura de mare succes in Europa, un exemplar fiind vandut la fiecare 12 minute. Japonezii susțin ca au primit peste 19.000 de comenzi pentru noul Nissan Leaf.

- Grosimea stratului de gheața marina a atins un nou record minim in acest an, arata date oficiale publicate de Statele Unite marți, transmite The Guardian, citat de digi24.ro. „Este pur și simplu o nebunie (ce se petrece – n.r.). Aceste valuri de caldura – nu am mai vazut niciodata așa ceva”, a declarat…

- 'Luna aceasta, Ghouta Orientala este cea descrisa de secretarul general (al ONU) ca fiind un infern pe pamant', a declarat Zeid Ra'ad al Hussein in timpul prezentarii raportului sau anual la Geneva, in fata Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. 'Luna viitoare sau peste inca una va aparea un alt…

- Jurnaliștii de la L`Equipe susțin tot mai des ca tehnicianul Zinedine Zidane va parasi Real Madrid la finalul acestui sezon, pentru a prelua fraiele unul alt club aristocrat din Europa, Paris Saint-Germain.

- Daca ai „rasfoit” de curand site-urile cu anunțuri imobiliare și ți se pare ca prețurile pentru chiriile din orașele din Romania sunt cam piperate, ne-am gandit sa facem un top al celor mai scumpe țari din Europa, ca sa iți faci o idee despre cat de mult platesc ceilalți cetațeni ai uniunii. Facand…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, se asteapta ca in 2020 sa transporte intre 170 de 180 de milioane de pasageri pe an, cresterea fiind stimulata de zborurile spre Franta si Scandinavia, a afirmat, marti, directorul general Michael O'Leary, transmite Reuters.

- Rezultatele bune inregistrate de partidele populiste din Italia in cadrul scrutinului parlamentar de duminica arata faptul ca tara "se simte abandonata de Europa", a declarat luni ministrul francez pentru Afaceri Europene, Nathalie Loiseau, relateaza site-ul publicatiei The Local.

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a promis luni ca viitorul sau guvern va intra in paine rapid, pentru a face fata provocarilor care submineaza Uniunea Europeana (UE), dupa luni de paralizie politica in Germania, relateaza AFP conform News.ro . ”La aproape sase luni de la alegerile (legislative…

- Capitala Olandei a inghețat pentru prima oara dupa șase ani, iar canalele navigabile din Amsterdam s-au transformat intr-un lung patinoar de care se bucura zeci de curajoși și iubitori de gheața. Canalele Prinsengracht si Keizersgracht din Amsterdam au fost și ele afectate de valul de frig siberian…

- Gary Oldman a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor intr-un rol principal pentru apariția in filmul „ Darkest Hour “. Pelicula, regizata de Joe Wright a primit pe 23 ianuarie, patru nominalizari la Oscar, printre care și pentru cel mai bun film. Rolul lui Gary Oldman, nominalizat la premiul…

- Un studiu publicat, vineri, de catre Institutul Național de Statistica arata ca înnoptarile înregistrate în structurile de primire turistica din România au însumat 1,361 milioane, în ianuarie 2018, în crestere cu 9,6% fata de acelasi interval din anul…

- Bloomberg avertizeaza ca Europa urmeaza sa fie lovita de un al doilea val de aer arctic, care va persista pana la jumatatea lunii martie.Anuntul vine in contextul in care un front siberian a...

- O deputata islandeza a starnit o ampla polemica in cadrul celor trei mari religii monoteiste dupa ce a propus interzicerea, in numele drepturilor copilului, a circumciziei pentru alte motive decat cele medicale, ceea ce ar constitui o premiera in Europa, scrie AFP.

- Astazi,1 martie 2018, Blajul a primit vestea ca are onoarea sa organizeze la Bucuresti turneul Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin. Este o veste mare, care onoreaza atat mica noastra urbe, cat si intreg sportul romanesc. Tocmai de aceea, ca primar al Blajului, va invit, pe toti iubitorii…

- In timp ce Comisia Europeana a initiat in ultimii doi ani investigatii ale unor companii farmaceutice privind preturile excesive practicate de acestea in Europa pentru medicamente din sfera oncologiei sau epilepsiei, sanctionandu-le pentru majorari ale preturilor cu pana la 2.600%, in Romania asistam…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat, miercuri, ca imigratia implica pericole majore pentru intreaga Europa, iar din acest motiv fenomenul imigratiei necotrolate trebuie stopat, relateaza agentia MTI.

- In timp ce Europa se confrunta cu un val de frig glacial, in regiunea arctica se inregistreaza temperaturi maxime record. In apropiere de Polul Nord se consemneaza o anomalie de 30 de grade Celsius.

- Conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP), Alba Iulia este singurul oras din Romania, si printre putinele din Europa, care apare pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile. Alba Iulia foloseste energie regenerabila…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a cerut demisia Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al-Hussein, dupa ce acesta l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orban de xenofobie si rasism, relateaza AFP. ”Este foarte nepotrivit ca responsabili ONU sa acuze…

- Dacia Duster a devenit cel mai vandut SUV de clasa B din Europa, in luna ianuarie, lansarea noii generații fiind de bun augur pentru marca romaneasca. Duster a depașit Opel Mokka, cel mai apropiat ...

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, luni, o serie de atentionari pentru tari aflate sub cod portocaliu si galben de vant si ger, cum ar fi Serbia, Muntenegru, Bosnia si Hertegovina, Slovenia, Italia si Grecia. Prima atentionare a MAE a fost pentru Bulgaria, valabila luni si marti.

- In marile orașe din Europa, organizatorii de evenimente bat palma cu autoritațile locale pentru a inchiria sali polivalente și stadioane unde sa organizeze concerte mari. Nick Cave, Roger Waters, Nightwish sunt doar cateva dintre marile nume care concerteaza anul acesta la Budapesta, iar la…

- Gabriel Liiceanu si Horia-Roman Patapievici au deschis, sambata, conferintele „Despre lumea in care traim”, organizate de Fundatia Humanitas Aqua Forte. Cei doi au vorbit despre „splendoarea Europei”, facand o incursiune in izvoarele culturii europene, si vorbind despre valorile universale care s-au…

- Islanda este pe punctul de a deveni prima tara europeana care interzice circumcizia, in ciuda faptului ca ritualul comun iudaismului si islamului poate deveni subiect de discutie privind libertatea religioasa.Legea, aflata in prezent in Parlament, propune o pedeapsa cu inchisoarea de pana…

- Islanda este pe cale sa devina prima tara europeana ce interzice circumcizia, iar acest ritual ce apartine si iudaismului si islamismului pare sa devina un nou teren al disputelor privind libertatea religioasa. Un proiect de lege din parlamentul islandez propune pedepse de pana la sase ani de inchisoare…

- Islanda este pe punctul de a deveni prima tara europeana care interzice circumcizia rituala, desi masura a fost criticata pentru ca ar incalca libertatile religioase. Legea, aflata in prezent in Parlament, propune o pedeapsa cu inchisoarea de pana la sase ani pentru oricine realizeaza o circumcizie…

- Activarea vitezei de 7.5W nu va caștiga concursuri de performanța, dar va reuși sa incarce mai repede noul tau iPhone X. Pe langa eliminarea unor bug-uri care au facut valuri pe internet, Apple a activat și sistemul de plați de la un iPhone X la altul. Funcția nu este inca disponibila la…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Lansarea petitiei are loc în contextul în care anul acesta, în data de 13 ianuarie, se împlinesc 450 de ani de la semnarea si adoptarea, în 1568, a Edictului de la Turda, prin care s-a enuntat pentru prima data libertatea religioasa în Europa. Dieta Transilvaniei,…

- Peste 100 de oameni sunt dati disparuti in Marea Mediterana, dupa ce barca improvizata cu care incercau sa ajunga in Europa a naufragiat, potrivit Publika.md.Anuntul a fost facut de autoritatile libiene, care au reusit sa salveze doar 17 imigranti. Potrivit garzii de coasta din statul african, ambarcatiunea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, in cadrul unei intalniri la Ierusalim cu ambasadorii NATO, ca serviciile secrete israeliene au contribuit la dejucarea „a zeci de atacuri teroriste majore in Europa“, unele implicand aviatia civila, relateaza „Times of Israel“.

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA, citat de Agerpres.ro.

- Vreme de mai mult de 50 de ani, Lale Sokolov a trait cu un secret copleșitor, nascut in zilele groaznice ale razboiului din Europa, intr-un loc care a fost scena raului pe care un om i-l poate face...

- La inceputul acestei ierni nimeni nu se astepta ca SUA sa se aprovizioneze cu gaze naturale din Europa, avand in vedere ca, in conditii obisnuite, SUA sunt cel mai mare producator mondial de gaze naturale, transmite Bloomberg.

- ♦ Vestile despre economia Europei cu greu pot fi mai bune. l Cresterea din zona euro este cea mai puternica din ultimii sapte ani si este sustinuta de accelerarea activitatii economice din servicii si industria manufacturiera din toate economiile mari. Adica este o crestere sanatoasa. …

- SCM Craiova va sustine duminica, de la ora 18:00, in Franta, primul meci in grupele Cupei EHF, in compania echipei Brest Bretagne. De la aceeasi ora, HC Zalau va juca in deplasare cu Larvik. Reprezentantele Romaniei vor incepe tare jocurile din 2018 in Europa, in fata unor echipe care provin din…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Anul 2018 incepe cu vesti proaste, dar previzibile pentru doi dintre cei mai importanti componenti ai echipei nationale de fotbal a Romaniei. Intrati intr-un con de umbra in ultima perioada la Anderlecht, Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu isi pregatesc plecarea din Belgia la doar un sezon si…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...