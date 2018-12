O țară din Balcani INTERZICE jocurile de noroc Aceasta lege, care starneste deja controverse, va duce la inchiderea a 4.300 de case de pariuri, astazi prezente la orice colt de strada. Intr-o tara de 2,8 milioane de locuitori, aceasta reprezinta aproximativ o casa de pariuri la 670 de oameni, o proportie "foarte ridicata", subliniaza economistul Klodian Tomorri, mult mai mare decat in tarile vecine sau in tarile occidentale dezvoltate. Legea interzice de asemenea pariurile online si prevede restrictii pentru cazinouri, dintre care unele se gasesc in apropierea scolilor. De la 1 ianuarie 2019, se vor putea mentine doar cele situate in hoteluri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile de noroc, sursa de profit pentru crima organizata si cauza unor drame pentru numeroase familii, vor fi interzise incepand cu 1 ianuarie 2019 in Albania, una dintre cele mai sarace tari din Europa, informeaza AFP. Această lege, care stârneşte deja controverse, va duce la închiderea…

- Japonia ofera locuințe in mod gratuit tuturor celor interesați. Autoritațile le renoveaza, dar cei care vor sa se mute trebuie sa respecte anumite condiții. Daca pentru unii propria locuința pare un vis prea indepartat, in Japonia sunt atat de multe locuințe parasite incat sunt oferite gratuit celor…

- Duminica, de la ora 13:00, la Convention Centre din Dublin, are loc tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2020. Evenimentul este transmis de PRO X. VIDEO, AICI Tragerea la sorți este efectuata de foștii internaționali irlandezi și portughezi Ronnie Whelan, Nuno Gomes, Robie Keane, Vitor Baia. GRUPA…

- Duminica, de la ora 13:00, la Convention Centre din Dublin, are loc tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2020. Evenimentul este transmis de PRO X. ACTUALIZARE. Potrivit site-ului frf.ro, sarbatoritul zilei, Claudiu Keșeru, 31 de ani, și-ar dori urmatorea grupa in preliminarii. La tragerea la sorți…

- Premier Albaniei, Edi Rama, a anuntat ca intentioneaza sa interzica jocurile de noroc si casele de pariuri, anunta AFP, preluata de mediafax.. Masura ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Decizia vine la cateva luni dupa ce Skenderbeu a fost suspendata timp de zece ani din cupele…

- NATO va cheltui peste 50 de milioane de euro in prima faza a lucrarilor pentru transformarea bazei aeriene de la Kucova, in Albania, in baza de suport logistic, antrenament si exercitii a Aliantei, a afirmat ministrul albanez al apararii, Olta Xhacka, transmite vineri Reuters. Aceasta baza reprezinta…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat asupra riscului izbucnirii unui razboi in Balcani, daca UE ar lasa sa se estompeze sperantele de aderare a tarilor din aceasta regiune, relateaza AFP. "Dacă luăm Balcanilor perspectiva unei aderări, vom cunoaşte acolo…

- "Daca luam Balcanilor perspectiva unei aderari, vom cunoaste acolo ceea ce deja am cunoscut in anii 1990 si aceasta, fara indoiala, mai devreme decat anticipam", a avertizat seful executivului european, facand aluzie la conflictele care au insangerat regiune la vremea respectiva. Juncker a…