- Romania intalnește de doua ori intr-o saptamana campioana olimpica, Rusia, și poate obține biletele pentru turneul final din Franța. Romania intalnește miercuri, la Togliatti, Rusia, in grupa a patra preliminara pentru Euro 2018. ...

- Simona Halep continua sa conduca in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 8.290 de puncte si cu un avans de 860 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, clasata pe locul al doilea. Halep isi va trece in palmares saptamanile cu numarul 20 si 21 in calitate de lider WTA, transmite News.ro . In…

- Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe in Guvernul Ponta, a reacționat la declarația facuta de Dragnea, conform careia este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania. Petrescu susține ca este de acord ca avem o problema cu unii romani care defaimeaza țara in afara, insa totodata…

- Agentia Pandorra Story Style anunta lansarea evenimentului international fenomen Legion Run in data de 16 iunie 2018 la Divertiland Waterpark. Legion Run este un brand care creste rapid in numar de evenimente si participanti, desfasurandu-se pana acum in Franta, Grecia, Ungaria, Bulgaria,…

- Un sat din județul Alba este inclus in topul celor șase cele mai frumoase sate din țara noastra, de catre jurnaliștii publicației Business Magazin. Este vorba, bineințeles, de Rimetea. Redam, mai jos, materialul celor de la Businessmagazin.ro: Nu trebuie sa iesi din Romania ca sa gasesti peisaje rustice…

- La 27 martie va fi semnat un acord de parteneriat dintre Suceava și Soroca, “care le leaga pe cele doua cetați, Cetatea de Scaun și Cetatea Soroca”, a declarat președintele Consiliul județean Suceava, România, Gheorghe Fluture, ieri, în cadrul evenimentului de deschidere…

- Legea privind finantarea unor proiecte propuse de autoritatile publice locale din Moldova si Ucraina a fost promulgata de presedintele Romanie. Este un prim pas care duce spre o cooperare si mai stransa cu administratiile din Romania si Moldova. Iar unionistii prind si mai mari sperante odata cu acest…

- Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din România…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Potrivit informațiilor aparute pe mai multe forumuri din Italia, operatorul Ernest Airlines va opera in aceasta vara zboruri din Nordul Italiei catre Romania. Destinațiile despre care se zvonește ca ar fi fost anunțate zilele trecute la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Milano sunt: – Cuneo – Iași…

- Echipa nationala de fotbal feminin a Romaniei va participa la Gold City Cup, turneu amical programat in Turcia in perioada 26 februarie - 7 martie, informeaza, joi, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. La acest turneu vor participa 12 echipe: Polonia, Iordania, Nigeria, Kazahstan, Letonia,…

- Simona Halep se mentine pe locul 2 WTA, cu 7.965 de puncte, la 45 de puncte de liderul WTA, daneza Caroline Wozniacki. Halep va redeveni, saptamana viitoare, numarul 1 mondial, dupa ce Wozniacki va pierde cele 585 de puncte obtinute anul trecut in finala turneului de la Dubai. Mihaela Buzarnescu a urcat…

- Membrii asociației naționale de profil considera ca astfel cineva face lobby pentru companiile straine. O patrime din produsele lactate din R. Moldova nu ar conține lapte, ci grasimi vegetale. Aceasta este concluzia unei expertize efectuate în laboratorul de testare a alimentelor…

- SPANIA - ROMANIA LIVE la rugby. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. ROMANIA intalnește SPANIA la Madrid de la ora 13,45, intr-un meci decisiv pentru calificarea Romaniei la CM 2019 din Japonia, o victorie asigurand practic ''Stejarilor'' calificarea directa la turneul final. Meciul este LIVE VIDEO pe…

- La Comisia de Buget Finante a Senatului a avut loc, ieri, o intalnire de lucru cu reprezentanti ai unor institutii executive din Ucraina. Din componenta comisiei romane a facut parte si Stefan Mihu, senator PSD Constanta. Delegatia ucraineana a fost condusa de deputatul poporului, presedintele Comitetului…

- O tanara din Prahova plecata la munca in Franța este cautata de mai bine de o luna de zile de poliție dupa ce familia a pierdut legatura cu ea. Potrivit rudelor, tanara disparuta se numește Ciulin Mariana Sandița, are 25 de ani și doi copii, pe care i-a lasat in Romania. Mariana…

- Patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia au semnat, vineri, la Cluj-Napoca, un acord de cooperare regionala, constituind Alianta patronala a tarilor est-europene cu scopul reprezentarii intereselor mediului de afaceri in raport cu conducerea UE.

- In data de 5 Februarie 2018, in Paris la Biroul Consiliului Europei au avut loc intalnirea anuala de coordonare a evenimentului ”Saptamana Europeana a Democratiei Locale” (SEDL) si ceremonia de premiere a oraselor care s-au implicat activ in promovarea manifestarii și dezvoltarea spiritului civic.…

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Dupa ce 12 primarii din Republica Moldova au semnat declaratii simbolice de unire cu Romania, iar in presa se vehicula ca si satul natal al sefului statului, Sadova, ar putea semna documentul, Igor Dodon a decis sa iasa primul la atac. Opt dintre cei treisprezece consilierii locali din Sadova au semnat…

- La 17 februarie, pe cele 4 scene ale festivalului Underland, va rasuna simultan muzica buna de pe 3 continente și 9 țari: Italia, Ucraina, Romania, Portugalia, Australia, Franța, Spania și SUA. Din cele circa 30 de formații care vor evolua pe scenele cartierului Vinului Alb, Vinului Roșu și Vinului…

- FCSB a anuntat, prin intermediul unui mesaj postat pagina de Facebook a clubului, despartirea de Florin Nita (30 de ani), cel care va semna cu Sparta Praga. Cel mai constant fotbalist al vicecampioanei se desparte de formatia ros-albastra dupa patru sezoane si jumatate, timp in care si-a trecut…

- ”Avem pentru 2018 circa 1,5 miliarde de lei, bani pentru plasamente. Sunt plafoane de creditare negarantate pre-aprobate de 420 de milioane de lei, limite pentru motorina de 300 de lei pe hectar, 500 de lei pe hectar pentru achizitia de ingrasaminte si cash discount cu dobanda 0%. Putem acorda credite…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret. „Am sa semnez toate documentele care vor avea un continut…

- Numarul innoptarilor inregistrate in 2017 in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere cu 3,6% comparativ…

- Dara Khosrowshahi, directorul general al serviciului de transport Uber, prezice ca mașinile zburatoare vor opera deja in zece ani, scrie Daily Star . Acesta a facut predicția in cadrul unei conferințe de tehnologie care a avut la Munchen, Germania. El a precizat ca mașinile zburatoare vor brazda cerul…

- "In cadrul UE, suntem un participant activ la procesul de consolidare a proiectului european. Viziunea pe care o sustin este sincera si constructiva, favorabila unei integrari mai profunde. Ca stat cu o natiune pro-europeana, fara partide parlamentare eurosceptice, avem legitimitatea sa participam…

- Parasirea Uniunii Europene de Marea Britanie a clatinat din temelii vechiul proiect care facea din statele membre un fel de Statele Unite ale Europei. Liderul de la Elysee a precizat, intr-un interviu pentru BBC ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca…

- Ladislau Boloni, 64 ani, antrenorul lui Antwerp, povestește prin ce a trecut inainte de Revoluție, dar și dupa, cand s-a oprit in Franța, "in jungla fotbalului profesionist. Eu, un star in Romania, eram un necunoscut in Vest". Intr-un moment foarte bun, nou-promovata Antwerp fiind revelația campionatului,…

- Portarul Ciuculescu, stelist convins, a semnat cu Academia Rapid! ”Imi va fi greu, ținand cont de trecutul meu”. Ștefan Ciuculescu, 24 de ani, a fost juniorul Stelei, iar, la un moment dat, in 2012, cand la echipa a venit antrenor Laurențiu Reghecampf, a fost promovat la echipa mare. A calcat pe bec…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- In regiunea Transcarpatia din Ucraina au fost descoperit un important zacamant de aur – potrivit Serviciului de Geologie și Resurse Minerale din Ucraina, care precizeaza ca cercetarile in acest sens au avut loc pe teritoriul raionului Rahiv.

- Producatorul german de piese si accesorii auto Wielputz a semnat, miercuri, un contract de inchiriere a 30.000 de metri in Parcul High Industria Park Craiova, nemtii urmand sa investeasca 10 milioane de euro. Vor fi create 500 de noi locuri de munca, transmite MEDIAFAX. Contractului de inchiriere…

- Favoriții Goffin si Wawrinka, eliminati in turul secund la Australian Open . Tenismanul belgian David Goffin, numarul 7 mondial, a fost invins in patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4), de francezul Julien Benneteau, intr-o partida disputata joi la Melbourne. In varsta de 36 ani, Benneteau a reusit…

- Nationala de handbal masculin a smuls punctul de care avea nevoie pentru a trece in urmatoarea faza a calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2019. Romania si Ucraina au terminat 26-26, astfel ca tricolorii au castigat grupa preliminara de la Bolzano si vor juca in play-off-ul din luna iunie. Finala…

- WTA a anuntat, duminica, ierarhia WTA care va fi valabila timp de doua saptamani, pana dupa terminarea Australian Open. Simona Halep continua pe prima pozitie a clasamentului, urmand a ajunge la 16 saptamani consecutive in calitate de lider WTA. Finalista la Hobart, in aceasta saptamana, Mihaela Buzarnescu…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu Luni, 15 ianuarie MONICA NICULESCU (85 WTA) – Mona Barthel (Germania, 52 WTA) IRINA BEGU (40 WTA) – Ekaterina Makarova…

- Dupa 34-24 cu Italia, Romania a trecut și de Insulele Feroe, 28-20. Urmeaza insa decisivul cu Ucraina, sambata (19.15), meciul hotarator pentru a ajunge in play-off-ul calificarilor pentru Mondialul din 2019. Romania nu a avut emoții nici in al doilea joc din grupa de calificare de la Bolzano (Italia),…

- La inceputul acestei saptamani, liderii UDMR, PCM si PPMT au cerut, printr-o rezolutie comuna semnata la Cluj, autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc. Pe langa acest aspect, acestia au mai cerut si un statut special pentru regiunea Partium. Rezolutia a fost semnata de presedintii celor trei formatiuni…

- Contractul de achizitie a 227 de transportoare blindate Piranha V a fost semnat vineri in prezenta premierului Mihai Tudose, a viceprim-ministrului Marcel Ciolacu si a ministrului Apararii, Mihai Fifor. Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni functionale…

- Președintele Consiliului Județean Suceava a solicitat, astazi, in Ucraina, urgentarea realizarii unui drum rapid care sa lege Cernauți de Suceava și mai departe spre București. Gheorghe Flutur a participat, in Regiunea Cernauți, la o serie de intalniri cu oficialitați din Romania și Ucraina, cu ocazia…

- Producatorul de software Bitdefender a semnat un parteneriat de licentiere a tehnologiilor cu producatorul american de echipamente pentru retele Netgear, care va include in produsele sale solutiile de securitate pentru dispozitive smart, dezvoltate in Romania, sub denumirea Netgear Armor.

- O intalnire din 12 octombrie 2017, care a avut loc la Kiev intre parlamentari din Romania și Ucraina, pe tema drepturilor copiilor romani din Ucraina la invațamantul in limba materna, s-a tranformat intr-un schimb de acuzații reciproce dure intre cele doua state.

- Numele oficial este Republica Madagascar. Madagascarul este o țara insulara aflata in Oceanul Indian, in partea estica a coastei Africii, in emisfera sudica. Insula este populata la inceputul mileniului I de etnii asiatice originare din Indonezia, Malaysia și Melanesia, care se contopesc cu…

- Producatorul de smartphone-uri Apple si producatorul de imprimante Epson sunt dati in judecata in Franta pentru ca au accelerat procesul de imbatranire a produselor lor pentru a stimula cererea, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.O asociatie a consumatorilor din Franta, numita „HOP”, care…