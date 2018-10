O ţară dă legea care privează pedofilii să lucreze în contact cu copiii Intr-un comunicat, guvernul elvetian a anuntat miercuri ca noua lege, ce va intra in vigoare de la 1 ianuarie, stipuleaza ca orice persoana condamnata pentru atingere adusa integritatii sexuale a unui copil mai mic de 18 ani sau a unui adult vulnerabil va fi privat definitiv de dreptul de a exercita o activitate profesionala sau benevola cu aceste grupuri de populatie.



Aceasta lege este una dintre cele mai severe din Europa la adresa autorilor de abuzuri sexuale. Pana acum, Elvetia pronunta interdictii de maxim 10 ani impotriva pedofililor condamnati la mai putin de 6 luni de inchisoare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

