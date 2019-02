Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile Penitenciarelor din Sri Lanka au anuntat ca angajeaza doi calai dupa ce presedintele tarii a anuntat ca reintroduce, dupa 43 de ani, pedeapsa cu moartea. Decizia reintroducerii pedepsei...

- Inspirat de campania violenta a președintelui filipinez Rodrigo Duterte impotriva traficului de droguri, președintele Sirisena a laudat politica lui Duterte și a afirmat ca acesta da „un exemplu lumii intregi". Intr-un discurs susținut in Parlament, Sirisena a spus ca anularea execuțiilor…

- Conditiile meteo si forta de munca au influentat puternic ritmul vanzarilor de echipamente de climatizare din Romania in acest an. "Pe langa conditiile meteo nefavorbile din acest an si lipsa fortei de munca calificata este un factor care a...

- Ne pacalim singuri cât suntem de deștepți ca „i-am facut” pe „fraierii” aia de europeni, i-am plimbat în cerc, le-am aratat de trei ori aceeași hala și le-am ținut „spiciul de anul trecut, ca oricum nu pricep ei românește”, dar le-am luat banii…

- Club Sportiv "Eforieldquo;, cu sediul in Eforie Sud, Strada Progresului, nr. 1, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor calificat I, fochist 1 post.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- ANUNT privind scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi: 2 posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: Conditii generale a) Sa detina cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii…

- POSTURI IN ADMINISTRAȚIE in județul Alba: Se cauta medici, asistente, șoferi, ingrijitori, pompieri și muncitori. Ce instituții fac ANGAJARI in urmatoarea perioada. Conditiile de inscriere la CONCURS și calendarul examenelor Mai multe institutii publice din judetul Alba organizeaza concursuri pe parcursul…

- Odata cu intrarea in vigoare a GDPR-ului, detinatorul datelor cu caracter personal trebuie sa isi dea consimtamantul cand vine vorba de preluarea, stocarea, si prelucrarea acestui tip de date. Pentru a spori protectia informatiilor sensibile, nici un operator nu mai poate prelua si utiliza aceste date…