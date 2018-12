O țară cât Moldova, locul doi mondial la exportul de mâncare Chiar daca detine o suprafata agricola de doar 2,3 milioane hectare, Olanda reprezinta la ora actuala unul dintre cele mai de succes modele de agricultura. Este practic al doilea exportator de produse agricole din lume, dupa SUA. Deoarece este o tara cu o mare densitate a populatiei, aici nimeni nu isi permite sa iroseasca pamantul. Agricultorii isi fertilizeaza foarte bine solul, folosesc masini de ultima generatie si reprezinta trei procente din populatia activa a tarii. Majoritatea fermelor sunt de mici dimensiuni, insa productivitatea este foarte ridicata. Mai mult de jumatate din exploatatiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

