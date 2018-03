Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat luni ca 14 state membre UE au decis sa expulzeze diplomati rusi ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care se crede ca ar fi fost orchestrat de Moscova.

- Trump ar vrea sa expulzeze diplomați ruși, dupa otravirea spionului Skripal. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, vrea sa expulzeze mai mulți diplomați ruși dupa otrivrea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, susțin mai multe surse pentru Bloomberg. Revenim cu detalii. #salvatipipera…

- Unele state membre i-au in considerare posibilitatea rechemarii proprilor diplomatilor si/ori sa-i expulzeze pe cei rusi", a declarat diplomatul in marja intalnirii Consiliului European.Potrivit acestuia, "mai putin de jumatate din tarile membre UE sunt pregatite sa-si asume astfel de masuri",…

- "Peste 25.000 de persoane" au defilat la Paris in cadrul manifestatiei nationale a feroviarilor, a afirmat Cedric Robert, purtator de cuvant al sindicatului CGT-Cheminots. Manifestantii au purtat un banner pe care se putea citi "Pasageri si feroviari pentru trenul public, calitatea serviciilor,…

- Cei 23 de diplomați din Federația Rusa se pregatesc astazi sa paraseasca Marea Britanie, dupa ce au fost expulzați din țara pe marginea cazului de otravire a fostului spion rus, Serghei Skripal și a fiicei lui. Mașini diplomatice și furgonete au fost surprinse in fața Ambasadei in Londra.

- Uniunea Europeana s-a solidarizat cu Marea Britanie in cazul Serghei Skripal, fost colonel GRU, care a lucrat pentru Londra si care a fost gasit fara cunostinta intr-un oras din sudul Regatului Unit, dupa expunerea la un...

- Diplomati care reprezinta statele membre ale UE la negocieri privind Brexit-ul au fost convocati intr-o reuniune de urgenta, luni, de catre negociatori UE, au anuntat diplomati si oficiali, in contextul aparitiei unor speculatii despre incheierea unui acord interimar inaintea unui summit care va…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Concernul Unilever, grup cu 170.000 de angajati pe plan mondial, a anuntat ca renunta la sediul social din Londra si se mura cu totul la Rotterdam, miscarea fiind o lovitura pentru guvernul britanic care pregateste Brexit-ul. Grupul agro-alimentar si de cosmetice avea doua sedii sociale, unul in Marea…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Discursul premierului britanic a venit miercuri la foarte scurt timp dupa ce ambasadorul Moscovei la Londra a avertizat ca vor exista masuri reciproce daca Regatul Unit expulzeaza diplomati rusi. "Respectand Conventia de la Viena, Regatul Unit va expulza acum 23 de diplomati rusi care au fost identificati…

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sk...

- 23 de diplomați ruși au la dispoziție o saptamana pentru a parasi Marea Britanie. Ei au fost identificați ca agenți nedeclarați ai serviciilor secrete ruse, a declarat premierul britanic, Theresa May.

- Premierul Marii Britanii a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați ruși, identificați ca fiind ofițeri ai serviciilor de informații. Este cea mai mare expluzare decisa de guvernul britanic in ultimii 30 de ani. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați…

- Un fost agent dublu rus si fiica sa au fost otraviti cu un agent neuritixic de uz militar de tipul celor dezvoltate de Rusia, a declarat May in fata parlamentarilor, potrivit BBC.Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se afce vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei…

- Traficul internațional cu autovehicule furate are o ruta bine stabilita: din vestul Europei, via Romania, in est, in țari precum Moldova, Ucraina etc. Anul trecut, in punctele de trecere ale frontierei din județul Arad au fost descoperite 44 de autoturisme care figurau ca fiind furate. Potrivit comisarului…

- Roxana Vataselu a devenit cel mai tanar roman angajat al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) din Viena, dupa ce a depus peste 300 de aplicatii online, a trecut cu brio 50 de interviuri de angajare si a sustinut alte 30 de teste de cultura generala si aptitudini, depasind sute de mii de alti candidati…

- Clujul, in topul UE a oraselor in care iti poti gasi usor un loc de munca Potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, in urma unui sondaj, pe primul loc in UE, cand vine vorba de usurinta de a gasi un loc de munca, se afla Praga, urmata de Cluj-Napoca si Munchen. Aproximativ 72% dintre respondentii…

- Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, a declarat, marti, ca Guvernul britanic nu trebuie sa se lase condus de ”iluzii” in negocierile cu Bruxellesul si a adaugat ca perioada de tranzitie trebuie instituita pentru o perioada determinata, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Sky este cel mai mare operator de televiziune cu plata din Europa. Comcast ofera 22,1 miliarde de lire sterline (29,50 miliarde de dolari) pentru Sky. Oferta evalueaza o actiune Sky la 12,50 lire sterline, o prima de 16% fata de oferta facuta de grupul media 21st Century Fox, detinut de magnatul…

- Conducta de gaze ce va alimenta Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria cu gaze din Orient va traversa si judetul Gorj, mii de proprietati urmand sa fie afectate. Guvernul a initiat un proiect de hotarare in baza caruia va decid...

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor…

- Guvernul a aprobat astazi o ordonanța de urgența inițiata de Ministerul Sanatații care include masuri pentru menținerea drepturilor și indemnizațiilor asiguraților in sistemul public de sanatate. Astfel, persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, cauzata…

- Un barbat din Urziceni este cautat de autoritațile judiciare din Austria dupa ce a inșelat zeci de locuitori ai orașului Kroneuburg, situat la 12 kilometri distanța de capitala Viena. Procurorii și polițiștii austrieci fac demersuri pentru ca suspectul sa fie audiat prin intermediul videocamerei, la…

- Unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Marii Britanii a activat planul pentru un "Brexit dur", recrutand aproape o mie de ofițeri vamali pentru a face fața noilor bariere comerciale care vor aparea dupa ieșirea Marii Britanii din UE. Guvernul olandez a declanșat un plan de acțiune…

- Ministrul a fost intrebat, de exemplu, despre strategia energetica pe care intenționeaza sa o elaboreze și despre care a vorbit și in cadrul audierilor din Parlament. Aceasta desi in 2016 Guvernul a scris o strategie energetica.„Acuma strategia se elaboreaza. Nu pot sa va dau acum care…

- Socul provocat de Brexit incepe sa afecteze industria auto din Marea Britanie, unde Vauxhall a redus numarul locurilor de munca, Jaguar Land Rover intentioneaza sa restranga productia, iar liderii de sindicat se tem ca acesta este numai inceputul. "Oamenii nu ar trebui sa subestimeze pericolele…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani in concurs pe 17 februarie Schi alpin – finala (Super G, feminin; 4.00, TVR 3, TVR HD)/ Ania Caill;…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat vineri ca nu a primit nicio actualizare din partea Marii Britanii cu privire la relatiile cu Blocul comunitar dupa Brexit, avertizand ca perioada de tranzitie nu este o certitudine, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- O iesire dezordonata din Uniunea Europeana, ca urmare a unor aprecieri gresite facute de Marea Britanie cu privire la instinctul de conservare al UE, ar putea duce la o noua retrogradare a ratingului de tara al Marii Britanii, a avertizat luni agentia de evaluare financiara S&P Global, informeaza…

- Anonimul englez a calatorit in 1857 pe Dunare si Marea Neagra cu nave cu abur austriece, de la Budapesta la Constantinopol Istanbul. Prin Pacea de la Adrianopol din 1829, Rusia anexase Delta Dunarii si deschisese navigatia pe Dunare. Ca urmare, in anii 30, in Austria au fost infiintate doua companii…

- Presedintele american Donald Trump nu este ingrijorat in legatura cu posibilitatea unor proteste impotriva sa in cursul vizitei pe care liderul de la Casa Alba ar urma sa o intreprinda anul acesta in Marea Britanie, a declarat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, potrivit postului France 24. …

- „Formula de guvernare este gandita pentru a asigura controlul discreționar al lui Liviu Dragnea asupra Guvenului și a banilor publici. Nominalizarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru, fara sa o recomande nimic in afara de faptul ca nu ii va ieși din cuvant lui Liviu Dragnea este o…

- La 24 ianuarie 2018 se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Cunoscut si sub numele de “Unirea Mica”, acest major eveniment este considerat a fi primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman, dupa ce, la 5/17 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza este ales in…

- Astazi, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza – Mica Unire, cum a ramas evenimentul din 1859 consemnat in istorie. Pe 24 ianuarie 1859, unionistul Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Țarii Romanești de catre deputații din Adunarea…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Emisarul special al ONU pentru Siria a afirmat miercuri ca a invitat guvernul sirian si opozitia la o reuniune speciala care va avea loc saptamana viitoare la Viena, in Austria, relateaza Reuters.Intr-un comunicat, Staffan de Mistura a afirmat ca intrevederea din 25-26 ianuarie se va axa pe…

- Henry Bolton, liderul UKIP s-a desparțit de iubita sa dupa ce aceasta a facut comentarii rasiste la adresa lui Meghan Merkle. Relația celor doi s-a terminat dupa ce mesajele lui Jo Marney au aparut in presa britanica, scrie The Associated Press. Liderul Partidului Independenței din Marea Britanie a…

- Donald Trump a anuntat ca refuza sa inaugureze noul sediu al Ambasadei SUA din Marea Britanie si isi anuleaza vizita la Londra, unde era asteptat de luni bune de catre premierul Theresa May.

- Pe site-urile de imobiliare, in ziarul Jurnal de Caras-Severin, pe toti stalpii, nu trece o zi in care sa nu fie postate ori publicate anunturi cu vanzari de case si apartamente, atat din orasele judetului cat si din diverse comune. Oamenii pleaca spre colturi si spre locuri mai bune, cei…

- Primul bebeluș nascut în 2018 în Austria are parinți musulmani. Vestea nu a fost primita cu bine de catre toți austriecii. Un val de mesaje pline de ura l-a forțat pâna și pe președintele țarii sa intervina. ”Bine ai venit, draga Ansel” a scris pe Facebook președintele…

- Noul guvern de coalitie de la Viena intentioneaza sa taie alocatiile pentru copiii austrieci care traiesc in strainatate, executivul austriac considerand ca masura nu incalca regulile Uniunii Europene privind interzicerea discriminarii, relateaza Reuters.

- In Spania doua persoane și-au pierdut viața dupa ce au fost spulberate de un val uriaș. In Elveția un schior a murit lovit de un copac doborat de vant. Olanda a inchis toate barierele maritime, iar traficul aerian a fost serios perturbat din cauza vantului care a atins viteze de pana la 110…

- Petro, moneda virtuala a Venezuelei, va fi lansata in cateva zile si va avea in spate 5,3 miliarde de barili de petrol cu o valoare de 267 miliarde de dolari, aceasta avand rolul de a scoate tara din criza financiara profunda cu care se confrunta, a anuntat guvernul socialist al acesteia, potrivit…