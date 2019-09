Stiri pe aceeasi tema

- FRF a anunțat azi ca Romania va organiza EURO U19 din 2021. Astfel, naționala Romaniei va fi direct calificata, din postura de gazda. Decizia a fost anunțata azi de Comitetul Executiv al UEFA. Turneul va avea loc in iulie 2021 și va avea 8 echipe la start.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, considera ca atacurile din 11 septembrie 2001 au schimbat complet lumea si da asigurari ca Romania ramane alaturi de SUA in lupta impotriva terorismului. "Acum 18 ani, tragedia din 11 septembrie a schimbat complet lumea, intr-un…

- Un primar din judetul Botosani a hotarat sa nu mai organizeze zilele orasului. Acesta a decis ca toti banii care i-ar fi cheltuit pentru distractia localnicilor sa fie investiti in cofinantarea unor proiecte europene accesate de administratia locala.

- Primul dealer online multi-brand de masini noi se lanseaza in Romania. Plata si livrarea masinii, complet digitalizate Firma Trading Channel a anuntat, joi, ca lanseaza masinipestoc.ro, o investitie initiala de 70.000 euro, aceasta fiind prima platforma online din Romania de unde clientii poti comanda,…

- Fata cea mare a lui Constantin Cotimanis nu a vrut sa calce pe urmele tatalui ei și a ales alt drum in viața. Dupa ce a cochetat cu croitoria, s-a facut stilist vestimentar, iar mai nou, s-a apucat de turism. Adela Cotimanis are de puțina vreme un apartament de inchiriat in Vama Veche, unde șef de șantier…

- Produsele care pot fi distribuite prescolarilor si elevilor sunt: -fructe si legume: mere, pere, struguri de masa, prune, morcov, pastarnac, telina radacina, sfecla rosie, ardei grasi, castraveti proaspeti. -lapte si produse lactate: lapte de consum fara adaos de lapte praf (lapte tratat termic, pasteurizat…

- Bogdan Banica - vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din România - SNPR Decus este foarte revoltat de faptul ca polițiștii de pe litoral sunt cazați în condiții insalubre