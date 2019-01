Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz plin cu turiști a explodat vineri, in Cairo, Egipt. Din primele informații se pare ca mai multe persoane au decedat, scrie BBC. Explozia a avut loc in sudul orașului, in cartierul Giza care...

- In data de 16.12.2018, in jurul orei 17.50, un barbat in varsta de 63 de ani, din municipiul Brad, in timp ce conducea un autoturism pe DN76, din direcția Brad spre Deva, cand a ajuns la podul peste raul Fornadia, a efectuat o manevra de depașire a doua autovehicule, prin incalcarea marcajului longitudinal…

- O femeie in varsta de 47 de ani, originara din Ploiești, a fost prinsa fara bilet pe traseul 40 de controlori. Ca sa scape de sancțiunea financiara, aceasta a prezentat o legitimație mai veche, cu datele de identificare ale unei persoane decedate. In loc sa plateasca o amenda de 25 de lei,…

- }n urmE cu "apte ani, moartea MEdElinei Manole zguduia Romania. De atunci "i panE acum, au existat fel "i fel de teorii, cea oficialE fiind despre sinuciderea artistei cu substan:a Furadan. Atunci, femeia care i l-a furnizat era anchetatE de poli:i"ti, dar ce se intamplE cu ea acum?

- Un șofer de autobuz de pe ruta Chișinau - Dubasari s-a ales cu proces-verbal dupa ce a fost oprit de polițiști. Barbatul de 51 de ani, care se indrepta spre orașul Dubasari pentru a lua angajații unei uzine, se afla in stare de ebrietate.

- Locuitorii din Brazi, Prahova, au la ei in comuna cele mai moderne stații de transport public nu doar din județ, ci și din țara. Este vorba de 11 stații de transport public, amplasate in satele comunei Brazi, pentru navetiști, denumite, mai in gluma, mai in serios "ca-n Dubai".

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca va dispune efectuarea unui control la spitalul din Calarași, unde a fost filmat un pacient care a fost lasat sa se tarasca in genunchi, in timp ce pe langa el trecea un infirmier. Ea a spus ca astfel de lucruri nu trebuie sa se mai intample.”Asigur…

- Un tramvai modernizat recent cu jumatate de milion de euro a fost vandalizat, miercuri dimineața, de catre un calator. Intreaga scena a fost surprinsa de camera de supraveghere din garnitura. In imagini se vede cum barbatul se ridica de pe scaun și se indreapta spre geam, de unde ia ciocanelul pentru…