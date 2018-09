Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 10 ani a fost victima unui accident mortal produs aseara in satul Loloiasca, județul Prahova, Romania. Aceasta a fost lovita pe trecerea de pietoni de un TIR inmatriculat in Republica Moldova, scrie observatorulph.ro.

- Veronica Antal este pe punctul sa devina pe 22 septembrie prima femeie romana si primul laic roman care este beatificat de catre Biserica Catolica. Insa povestea care sta in spatele crimei din 24 august 1958 este una care nu a fost elucidata complet nici macar pana in ziua de astazi. In urma cu 15 ani,…

- De la ora 11, pe 22 septembrie, intr-o zi de sambata, la biserica parohiala „Adormirea Maicii Domnului" din Nisiporesti, la granita cu judetul Iasi, in cadrul unei sfinte liturghii pontificale, cardinalul de la Vatican Giovanni Angelo Becciu, prefectul Congregatiei pentru Cauzele Sfintilor, va demara…

- Citeva mii de credincioși au asistat astazi, de Sfinta Maria, la Liturghia oficiata la Manastirea Putna de un sobor format din 55 de preoti din Romania, Republica Moldova și Ucraina, in frunte cu Inalt Prea Sfintia Pimen, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor. In predica sa, Inaltul Pimen a vorbit despre…

- Cum poate deveni Romania o destinatie recunoscuta in turismul medical Foto: Arhiva. Industria turismului contemporan ne-a obisnuit cu vacantele all inclusive, cu weekend-urile de tip city break sau vacantele exotice. Dincolo de alura cosmopolita a denumirilor stau excursii si sejururi…

- O fetita in varsta de 12 ani a fost luata de apele umflate ale unui parau, in comuna valceana Ladesti, copila fiind gasita in stop cardio-respirator, iar medicIIi incepand manevrele de resuscitare. Dupa mai multe zeci de minute de incercari de resuscitare, fetita a fost declarata decedata. Potrivit…

- Crestinii ortodocsi si catolici ii cinstesc pe Sf. Apostoli Petru si Pavel Sfinții Petru și Pavel. Foto: Arhiva. Crestinii ortodocsi si catolici îi cinstesc astazi pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel, cei mai importanti apostoli ai lui Iisus Hristos. Peste 450 de mii de români…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, vrea sa afle de la ministrul sanatații, Sorina Pintea, cand intenționeaza sa transpuna in legislația din Romania decizia Organizației Mondiale a Sanatații prin care dependența de jocurile de noroc este recunoscuta ca boala psihica, ce necesita tratament…