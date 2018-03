Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a inchis pagina oficiala a gruparii Britain First (extrema dreapta), dar si paginile liderilor acesteia, din cauza ca incalca normele grupului, scrie The Associated Press conform News.ro . Gruparea a devenit cunoscuta in intreaga lume in noiembrie, cand presedintele american Donald Trump a…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Autoritatile din Marea Britanie au refuzat in ultimele trei zile sa permita acces pe teritoriul sau unor activisti de extrema-dreapta, a declarat un oficial britanic, sub protectia anonimatului, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Comisarul Uniunii Europene pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a declarat, joi, ca UE reprezinta un aliat apropiat al Statelor Unite si ar trebui sa fie scutita de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Donald Trump a anuntat ca SUA va impune…

- Vicepresedinta formatiunii Britain First, Jayda Fransen, devenita celebra dupa ce Donald Trump a retransmis pe Twitter niste clipuri video antimusulmane postate de ea, a fost condamnata miercuri de justitia britanica la 36 de saptamani de inchisoare pentru hartuire de natura religioasa, relateaza…

- Silvio Berlusconi a anuntat, miercuri, ca il sustine pe Matteo Salvini, presedintelui partidului de extrema-dreapta Liga Nordului, in incercarea acestuia de a forma un guvern, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Italienii au votat cu dreapta si forte antisistem, duminica, insa fara sa rezulte o majoritate clara. Italienii au preferat partide cu discurs anti-imigranți. Urmeaza negocieri pentru formarea unei coaliții majoritare, o eventuala coaliție &ici...

- Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara, transmite AFP.Codrin Ștefanescu il SOMEAZA pe Liviu Dragnea:…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…

- Avertizarea cod rosu de vreme severa ramane in vigoare vineri in cea mai mare parte a Irlandei, in timp ce ninsorile, viscolul si poleiului au perturbat traficul in Marea Britanie, relateaza DPA. ''Chiar daca avertizarea 'stati inauntru' a fost suspedata, (vremea de) afara…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- In ciuda unei virulente polemici, majoritatea dreapta-extrema dreapta la putere in Austria a prezentat miercuri in Parlament proiectul de lege care va permite continuarea fumatului in baruri si in restaurante, scrie AFP.

- Marea Britanie se confrunta cu amenintari semnificative din partea terorismului extremist, a declarat, luni, Mark Rowley, comisarul adjunct al Politiei Metropolitane, adaugand ca ultimul an in Regatul Unit au fost dejucate 14 atacuri teroriste, relateaza Euronews, citat de mediafax.ro

- Marea Britanie se confrunta cu amenintari semnificative din partea terorismului extremist, a declarat, luni, Mark Rowley, comisarul adjunct al Politiei Metropolitane, adaugand ca ultimul an in Regatul Unit au fost dejucate 14 atacuri teroriste, relateaza Euronews.

- Uniunea Europeana este îngrijorata de riscul de paralizie politica în Italia dupa alegerile legislative de duminica, 4 martie, si mizeaza pe un acord de mare coalitie între familiile politice proeuropene pentru evitarea ''celui mai rau

- Deputatul rus Vladislav Reznik si alte 17 persoane au fost adusi in fata unei instante din Madrid intr-un dosar de spalare de bani in Spania pentru doua grupari mafiote din Rusia. Unii suspecti au legaturi cu Guvernul rus, transmite BBC.

- Jucatorul Potaissei Turda, Daniel Pop, a fost desemnat cel mai bun jucator pe postul de extrema dreapta de la Campionatul Mediteraneean, competiție care s-a desfașurat la Marrakech. Read More...

- Pentru prima oara, partidul german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) devanseaza intr-un sondaj partidul social-democrat (SPD), chemat sa guverneze cu conservatorii condusi de Angela Merkel, scrie AFP.

- Agentii Kremlinului incearca sa divizeze Marea Britanie prin intermediul unor conturi fictive pe Twitter atribuite unor „femei atractive“, relateaza presa britanica, care citeaza o ancheta realizata de NATO.

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar marti se vor acorda 5 medalii de aur, la patinaj artistic (dans pe gheata, programul liber), schi acrobatic (halfpipe feminin), biatlon (stafeta mixta), short-track (stafeta 3.000 m feminin), combinata…

- Peste o mie militanti de extrema-dreapta imbracati in negru au manifestat sambata seara pe strazile orasului Sofia, cu torte in maini, in memoria unui general bulgar pro-nazist. La mars au participat membrii ai grupurilor de extrema dreapta din mai multe tari europene.

- Lipsa de claritate a intentiilor guvernului in materie de imigratie creeaza ingrijorare pentru cetatenii UE din Marea Britanie si ii pune pe functionarii din domeniu, deja suprasolicitati, intr-o pozitie imposibila, afirma raportul. 'Guvernul nu pare sa aprecieze (corect) provocarea birocratica…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat joi dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters. In aceeasi dezbatere…

- Potrivit unor surse citate de presa britanica, zeci de parlamentari din cadrul Partidului Conservator vor incerca sa o inlature pe Theresa May din functiile de lider al formatiunii politice si de prim-ministru in cazul unui esec electoral in alegerile locale din luna mai. Procedura pentru…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- "Supermarketurile au aratat un leadership adevarat, acum trebuie ca Guvernul sa intervina si sa introduca o legislatie care sa interzica in intregime vanzarile de bauturi energizante pentru copii", a declarat celebrul chef britanic intr-un mesaj publicat pe Twitter. Jamie Oliver, care sustine de multa…

- Klaus Iohannis afirma ca Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare. "Rugaciunile si gandurile noastre cele mai profunde se indreapta catre victimele Holocaustului. Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism,…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat gata sa-si seara scuze pentru ca a preluat in noiembrie pe contul sau de Twitter niste inregistrari video antimusulmane postate de o grupare britanica...

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va prezenta vineri abordarea Marii Britanii în ce priveste perioada de tranzitie dupa iesirea sa din blocul comunitar, a anuntat joi redactorul sef al BBC pe probleme politice, Laura Kuenssberg, transmite Reuters. David Davis va spune ca Marea Britanie…

- Americanul Tennys Sandgren s-a lansat intr-un atac virulent impotriva presei dupa publicarea unor articole care il acuza de legaturi cu extrema dreapta, miercuri la Melbourne, unde a fost eliminat in sferturile de finala ale Openului Australiei la tenis de catre sud-coreeanul Chung Hyeon, relateaza…

- Partidul german de extrema dreapta AfD, cunoscut, intre altele, pentru euroscepticismul sau, a obtinut marti sefia comisiei pentru Buget, una dintre cele mai importante din camera deputatilor, scrie AFP.

- Nigel Frage spune ca ar susține un nou referendum pentru Brexit in vederea soluționarii pentru totdeauna a problemei aderarii la UE. Fostul lider Ukip a declarat ca un al doilea vot va arata ca opțiunea in favoarea retragerii va fi covarșitoare, scrie The Telegraph. Farage a spus ca o reluare a votului…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Experții in relația de cuplu susțin ca vinovat este stresul cu care se confrunta partenerii de viața care incearca sa organizeze Craciunul și Revelionul perfect, deși nu mai sunt fericiți impreuna.

- Sase persoane au fost arestate de ofiteri ai Unitatii Antiterorism a politiei britanice pentru presupusa apartenenta la gruparea de extrema-dreapta Actiunea Nationala, organizatie scoasa in afara legii, transmite miercuri Reuters. Cinci barbati cu varste cuprinse intre 20 de ani si 30…

- Politia germana a cerut procurorilor sa demareze o ancheta asupra unui reprezentant al partidului de extrema dreapta AfD pentru acuzatia de instigare la ura, dupa ce aceasta a criticat fortele de politie pentru un tweet in limba araba pentru a „fi pe placul acelor hoarde de musulmani, barbari si violatori”.

- Magnatul rus Konstantin Malofeev (FOTO), unul din apropiații lui Putin, patroneaza portaluri de internet in limba spaniola, in special Katehon.com si Geopolitica.ru, care raspandesc teze ale unor autori ai dreptei extreme“ – susține publicatia El Pais. Pe site-ul Katehon se susține ca este un „think…

- Politicianul german de extrema - dreapta Beatrix von Storch, vicelider AfD, este investigata pentru incitare la ura si a fost temporar blocata pe Facebook si Twitter dupa ce a scris pe site-urile de social media, de Anul Nou, ca Politia din Koln face concesii "hoardelor de barbati musulmani barbari…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, duminica, faptul ca 2018 va fi un an de "incredere si mandrie reinnoite" pentru Marea Britanie, care se confrunta cu provocarile negocierilor pentru Brexit, in cadrul mesajului transmis in Ajunul Anului Nou, relateaza site-ul BBC News.

- Vreme extrema in SUA dupa ce un val de fric se menține in zona de nord a Statelor Unite și a Canadei, in urma ninsorilor abundente din ultimele zile, potrivit Digi 24. Statul american Minnesota a fost lovit din plin de frigul napraznic. Temperaturile au scazut pana la -38 de grade Celsius…

- In Spania, furtuna Bruno a facut doua victime, iar in Marea Britanie, zapada si gerul au paralizat traficul rutier si aerian. Dincolo de Atlantic, Canada si nordul Statelor Unite se confrunta cu un val de frig taios, dupa ninsori abundente.

- Personalitati din diferite tari au dat publicitatii joi un apel de a interzice in Europa noul guvern austriac, format din politicieni de dreapta si de extrema dreapta, si de a boicota viitoarea presedintie austriaca a Consiliului Uniunii Europene (iulie-decembrie 2018), relateaza AFP. …

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra. Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018, devenind a cincea economie…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra, citat de Bloomberg Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018,…

- Un tribunal din Slovacia a decis ca parlamentarul slovac de extrema dreapta Milan Mazurek se face vinovat de rasism si l-a condamnat la plata unei amenzi, a anuntat joi postul TV TA3, informeaza dpa. Membru al Partidului Poporului - Slovacia Noastra (extrema dreapta) si parlamentar din 2016, Mazurek…

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022 și declarațiilor facute de liderii celor doua formațiuni, intr-o conferința de presa. Sebastian…

- Noul guvern austriac format de dreapta si extrema dreapta a depus juramantul luni, contestat la Viena de cateva mii de manifestanti, dar fara a provoca emotie in randul partenerilor europeni ai Austriei, care s-a angajat sa mentina un curs pro-european, scrie AFP.

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat sambata ca Marea Britanie va dori sa negocieze un acord personalizat privind viitoarele relatii comerciale cu Uniunea Europeana, in loc sa copieze intelegeri existente precum cea intre Canada si UE, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderul conservator Sebastian Kurz a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), pentru formarea unei coalitii, intelegere in urma careia formatiunea lui Heinz-Christian Strache va reveni la putere dupa mai mult de un deceniu.