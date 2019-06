Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, sambata, ca i-a fost refuzat "fara nicio explicatie clara" accesul in Ucraina, unde intentiona sa participe la un eveniment dedicat implinirii a 30 de ani de la...

- Istoria cunoscuta a orașului Constanța începe în perioada pre-romana. Numele antic al orașului, Tomis, este disputat de 2 teorii diferite. Una dintre acestea susține ca numele vine de la o împarateasa Iraniana pe nume Tomyris. Tomyris l-a înfrânt pe regele persan Cyrus…

- „Nu e un dictat. Cred ca e o scapare. Nu poti sa imi spui sa nu se bage oamenii politici in justitie si pe urma sa vii sa ceri Guvernului sa se opreasca ancheta. E dublu standard. Aveam in MCV sa nu se implice oameni politici in numirea procurorilor, scrise negru pe alb. Spuneti-mi daca ati vazut ceva…

- Varsovia sustine o amanare a datei Brexitului daca deputatii britanicilor resping inca o data, vineri, acordul retragerii, a anuntat premierul polonez Mateusz Morawiecki, la finalul unei intalniri cu negociatoru-sef UE al Brexitului Michel Barnier, relateaza Reuters potrivit news.ro.Cele doua…

- Constructorul auto francez Renault SA, proprietarul Dacia, intentioneaza sa relanseze discutiile in vederea unei fuziuni cu partenerul japonez Nissan Motor Co Ltd in urmatoarele 12 luni, acesta fiind primul pas spre crearea unui conglomerat auto mai mare care va implica o oferta comuna pentru preluarea…

- Candidatul centrist in alegerile legislative din Israel, Benny Gantz, a afirmat luni, la Washington, ca daca va ajunge prim-ministru nu va ezita sa utilizeze forta contra Iranului "in cazul in care va fi necesar", informeaza AFP. Adresandu-se puternicului lobby pro-israelian AIPAC, fostul…

- Peste 700.000 de persoane au semnat o petitie pe website-ul parlamentului britanic in care solicita guvernului de la Londra sa revoce notificarea oficiala privind intentia de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite joi Reuters. ''Guvernul a sustinut constant ca iesirea din…