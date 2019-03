O tanara in varsta de 21 de ani a fost diagnosticata cu un sindrom rar, numit Sindromul Frumoasei Adormite. Asta inseamna ca fata poate dormi saptamani in șir. Rhoda Rodriguez Diaz din Leicester, Marea Britanie, doarme in jur de 22 de ore pe zi și se trezește ca intr-o transa doar pentru a manca, bea și merge la toaleta. Cel mai dificil episod al ei poate dura pana la trei saptamani. Acest sindrom i-a cauzat foarte multe probleme la facultate, intrucat a adormit in timpul unui examen foarte important și a picat anul. „Este foarte enervant cand oamenii imi spun ca sunt leneșa. Ma chinui sa ma lupt…