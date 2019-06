Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe strada Alexandru Bernardazzi din Capitala. O mașina de la autosalubritate, la volanul caruia era un sofer de 37 de ani, s-a lovit cu un automobil, condu de un barbat de 32 de ani.

- Un barbat de 53 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a efectuat un viraj imprudent pe o strada din Galati, neacordand prioritate de trecere unei adolescente de 15 ani aflata in traversarea regulamentara a strazii.

- Un copil de 2 ani și 10 luni a fost acroșat de un autoturism pe trecerea de pietoni, la culoarea verde a semaforului, in zona Pietei Centrale din municipiul Targu Jiu. Copilul era cu bunica sa de mana in momentul accidentului. Șoferul ...

- O adolescenta in varsta de 15 ani a fost spulberata de un microbuz pe o trecere de pietoni din localitatea Prundu Bargaului, Bistrița-Nasaud. Accidentul a avut loc viuneri dimineața. Adolescenta a fost preluata de un echipaj de urgența și a fost transportata la spital, conștienta, informeaza Mediafax.…

- Victima, in varsta de 72 de ani, avea mai multe fracturi deschise si rani grave la bazin si abdomen. Masina cu numere de Vaslui, o autoutilitara, era condusa de un barbat care si-a recunoscut vina. Soferul nu a consumat bauturi alcool. Femeia acrosata de masina era din municipiul Iasi.

- O femeie care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni din Baza III, de la Egros, a fost acrosata de autoutilitara. Masina cu numere de Vaslui era condusa de un barbat care si-a recunoscut vina. Soferul nu a consumat bauturi alcool. Femeia a fost transporata la spital pentru ingrijiri. La fata locului…

- Dariana Palcau a fost inmormantata duminica, 7 aprilie, la Satu Mare, dupa ce a fost ucisa cu o saptamana inainte la Bruxelles. In timp ce peste 100 de oameni au condus-o pe ultimul drum in Romania, zeci de persoane au comemorat-o si in capitala Belgiei.

- Pe 2 aprilie, in Via Passo Buole, din Torino, o romanca in varsta de 20 de ani, a fost spulberata de o mașina cgiar pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul accidentului. Pe baza declarațiilor martorilor, polițiștii au aflat modelul mașinii, un Opel Astra, și l-au descoperit rapid pe șofer.…