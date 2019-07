Stiri pe aceeasi tema

- O australianca din Sydney a fost arestata fiind banuita ca și-a ucis mama, a decapitat-o și a depus capul pe aleea care duce spre casa vecinilor, transmite BFMTV. Crima a fost savarșita sub privirile unui copil de 4 ani. Trupul victimei de 57 de ani a fost gasit sambata seara de catre polițiștii care…

- Politia din Hong Kong a anuntat sambata ca a descoperit un laborator clandestin de fabricare a explozivilor TATP in care se aflau si dispozitive incendiare, acid, cutite si bare de metal si a confiscat brosuri pro-independenta si haine, in timp ce fosta colonie britanica se confrunta cu o miscare…

- Un copil in varsta de 12 ani, din comuna vasluiana Bacesti, a fost grav ranit, marti dimineata, dupa ce ar fi provocat un accident cu masina fratelui sau, informeaza Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita, politistii urmeaza sa…

- Un ziarist și militant anticorupție care a fost batut de persoane necunoscute în mai în centrul Ucrainei a murit în urma ranilor, a anunțat poliția, citata de AFP. Atacat violent în 4 mai în orașul Cerkassy, Vadim Komarov a fost grav ranit la cap și se afla în…

- O adolescenta din Alaska și-ar fi ucis cea mai buna prietena dupa ce o persoana pe care a cunoscut-o pe internet și care susținea ca este un milionar din Kansas, i-a oferit bani pentru a realiza crima, scrie BBC News. Denali Brehmer, în vârsta de 18 ani, este acuzata de planuirea…

- La data de 28 mai a.c., in jurul orei 5.20, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 19 ani, operator al unei societati comerciale ar fi fost amenintat de catre doua persoane, dupa care i ar fi sustras 6.000 de lei, reprezentand…

- Doi tineri cu varstele de 18 și de 19 ani au fost reținuți seara trecuta de polițiștii galațeni și duși la audieri. Ei sunt principalii suspecți in teribila crima de la Galați, petrecuta in noaptea de vineri spre sambata. Cei doi suspecți in cazul omorului de pe strada Traian, au fost reținuți pentru…

- Crima odioasa pe insula spaniola Tenerife. Un german si-a ucis sotia si unul dintre cei doi copii intr-o pestera situata intr-o zona izolata. Baiatul asasinat avea doar zece ani. Cel de-al doilea copil, de sase ani, a reusit sa fuga si a fost gasit de un grup de localnici.