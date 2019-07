Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 19 ani, țintuita intr-un scaun cu rotile, a fost jefuita, pe 27 iunie, in centrul orașului Milano, de alți doi oameni fara adapost. Totul s-a intamplat in jurul orei 17.00, in fața garii centrale din Milano, unde atat victima, cat și agresorii iși petrec zilele, a notat rotalianul.com.…

- Romania se numara printre țarile cu cel mai mare numar de firme din domeniul IT. Pentru a incuraja acest domeniu, de la 1 februarie 2018, angajații firmelor IT cu studii superioare care desfașoara activitați in domeniu, beneficiaza de scutire de impozit pe venit, potrivit ordinului nr. 1.168 din 14…

- Un barbat de 38 de ani din Targoviste a fost arestat pentru viol, in urma unui test ADN. Suspectul este acuzat ca si-a violat fata adoptiva, o adolescenta de doar 13 ani imobilizata in scaun cu rotile. In urma cu doua luni, copila a nascut prematur la Spitalul Judetean din Targoviste.

- Chiar unul dintre cei doi organizatori, Cristian Andrioaei a recunoscut ca nu s-a așteptat la o asemenea avalanșa de participanți la protestul pe care l-a repetat la un an distanța, pentru a atrage un semnal de alarma cu privire la drumul județean pana la Rauseni.

- Incidentul s-a petrecut duminica seara in jurul orei 18,00, la circa 20 de kilometri de Galati, in apropiere de halta Vasile Alecsandri. In trenul care circula pe ruta Marasesti-Galati erau circa 200 de persoane. Nu au existat victime.

- iUmor. Sezon 6. Ediția 7. Sergiu Rotaru a avut o intrare inedita pe scena „iUmor”. Imbracat intr-un costum impecabil și cu o punga pe cap. Cum s-a descurcat concurentul la prima lui tentativa de stand-up?

- Ea este una dintre geniile cu care Romania se poate mandri in toata lumea! Cu o inteligența apropiata de cea a lui Albert Einstein, Timeea Petrescu a fost acceptata de curand in Mensa, organizatia oamenilor cu un coeficient de inteligenta foarte ridicat, din care face parte doar 2% din populația lumii!…

- LUPTATORI… Doi tineri din Vaslui ne arata tuturor ca in viata poti face orice iti place, daca ai ambitie si determinare. Georgiana si Gigel calatoresc in tara si strainatate, practica diverse sporturi, cistiga premii si sunt foarte apreciati la locul de munca. Toate astea in ciuda a doua accidente pe…