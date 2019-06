Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 29 ani stabilita in Italia a fost chemata de un conațional la el acasa, pentru a-i face menajul. Femeia l-a crezut pe cuvant și s-a dus la el acasa, dar acesta a legat-o și a batjocorit-o, a informat rotalianul.com. Agresorul, un roman in varsta de 38 de ani care domiciliaza in…

- Romanca de 38 de ani a venit sa lucreze de la inceputul lunii mai ca menajera in locul unei femei de 50 de ani din Republica Moldova. Tanara, care era in probe, a devenit suspecta pentru membrii familiei italiene cand acestia au descoperit ca au inceput sa dispara lucruri din casa. Nepotul batranei…

- O romanca in varsta de 68 de ani care ingrijea o batrana din Italia, din apropiere de orașul Udine, a murit in timp ce se afla la munca. Femeia ar fi suferit un stop cardio respirator. Cadavrul "badantei" romance a fost descoperit de ginerele batranei, care a venit in vizita, a anunțat observator.tv.…

- O romanca de 17 ani pe nume Ionela Alexandra Rusu a disparut fara urma, in Italia! De 2 zile, fata nu a mai fost vazuta, iar familia acesteia este in stare de șoc și o cauta in disperare!

- O ingrijitoare romanca angajata la o proprietate din localitatea Ciro, regiunea Calabria, a avut un șoc ieri. Femeia lucreaza ca ingrijitoare a unei batrane, dar presteaza și alte lucrari casnice pentru respectiva. Ieri, romanca a ieșit in curte, ca sa faca curat. O punga i-a atras atenția. Cand a tras…

- O menajera romanca din Parma a fost arestata de autoritatile italiene, dupa ce a postat pe Facebook mai multe fotografii in care aparea impodobita de bijuterii din aur si diamante. Femeia, in varsta de 47 de ani, furase o cutie cu bijuterii dintr-o casa in care facuse curat si a ținut sa se laude prietenilor…

- O menajera romanca din Parma a fost arestata de autoritatile italiene, dupa ce a postat pe Facebook mai multe fotografii in care aparea impodobita de bijuterii din aur si diamante. Femeia, in varsta de 47 de ani, furase o cutie cu bijuterii dintr-o casa in care facuse curat si a ținut sa se laude prietenilor…