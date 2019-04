Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Una dintre femeile internate pe ATI, o tanara de 24 de ani, a decedat. In total, patru persoane au decedat pana acum in urma accidentului de pe calea ferata. Este vorba despre doua femei de 24 și 68 de ani din Galați si de doi barbați de 24 și 36 de ani. Dintre pasagerii […] Articolul FOTO/VIDEO…

- O tanara ranita in accidentul de luni seara din judetul Buzau, unde un microbuz plin cu oameni a fost lovit de un tren Interregio, a murit la spital, marti dimineata, numarul deceselor ridicandu-se astfel la patru, in timp ce alte doua persoane aflandu-se in stare critica. Alte 10 victime sunt inca…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Sacalaz, judetul Timis. Potrivit ISU Timis, se intervine cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si 9 subofiteri.In accident au fost implicate 2 autoturisme cu 4 persoane, dintre care un copil de 5 ani.…

- Accident grav, produs de un șofer care s-a speriat de polițiștii din filtrul pentru pesta porcina africana A calcat cat a putut pedala de accelerație, de frica poliției, insa a provocat un accident cumplit. S-a intamplat joi dupa-amiaza intr-un sat de langa municipiul Buzau. Șoferul unui autoturism…

- Un preot roman a murit pe o autostrada din Croatia. Mama lui e in stare critica in spital, iar fiul lui, care era si el in masina, a suferit rani usoare. The post Un preot roman a murit intr-un acident pe o autostrada din Croatia. Mama lui e in stare critica in spital appeared first on Renasterea banateana…

- O masina in care se aflau trei tineri, doi barbati si o femeie, s-a rasturnat intr-o curba pe DN 1A, in localitatea prahoveana Gura Vitioarei. Accidentul s-a produs in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 2.20.

- Un adolescent de 15 ani din Cioraști, județul Vrancea, a murit joi dimineața intr-un grav accident rutier produs in județul Buzau. Baiatul ar fi luat masina tatalui sau, fara acordul acestuia, si s-a deplasat pe DJ 202 catre Buzau. La iesire din localitatea Dascalești, comuna buzoiana Puiesti, ar fi…

- Un barbat in varsta de 51, din județul Prahova, a murit vineri din cauza gripei, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica. Barbatul avea condiții medicale preexistente și nu era vaccinat. Numarul deceselor a ajuns la 64, scrie Mediafax.Un barbat in varsta de 51 de ani, din județul…