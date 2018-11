Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o jumatate de an, o tanara, Claudia Roxana Mardasanu, de 19 ani, era torturata si ucisa de iubitul gelos, cu 18 lovituri de cutit, chiar in seara in care i-a reclamat comportamentul agresiv la Politie.

- O defecțiune la rețeaua de alimentare cu gaz i-a obligat pe angajații bucatariei spitalului din Slatina sa iasa in curte. Acolo au preparat masa bolnavilor, nu la cuptor, ca de obicei, ci la gratar. O surpriza pentru cei aproape 1.

- Au venit in Romania sa munceasca și sa iși ajute familiile ramase in țara, dar unul a sfarșit mort, iar celalalt va petrece ani buni in inchisoare. Este vorba despre doi muncitori vietnamezi care au avut un conflict in seara de marți 2 octombrie, in incinta Portului Constanța. Au venit in Romania sa…

- Filiala din India a Ikea a prezentat scuze, luni, unui client care a gasit o omida in bolul cu orez servit in primul magazin deschis recent in aceasta tara de gigantul suedez specializat in mobila si decoratiuni, relateaza AFP. Magazinul si-a deschis portile luna trecuta in localitatea Hyderabad din…

- Doi prieteni au fost gasiti injunghiati mortal in apartamentul unuia dintre ei. Crima terifianta a avut loc intr-un bloc de pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica.Unul dintre barbați a fost injunghiat in piept, iar altul avea o taietura adanca la gat.

- Descoperire cutremuratoare inainte de o inmormantare. Vezi ce s-a intamplat cu barbatul decedat O crima intre frați a fost descoperita inainte de inmormantare. Barbatul decedat, intr-o localitate din Neamț, era pregatit pentru slujba creștineasca, cand persoana care efectua ritualul dinaintea inmormantarii…

- Incepand de maine, va invitam la film in Parcul Drumul Taberei! Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, va așteapta și in acest an sa petreceți serile de vara in aer liber, pentru a viziona proiecții de film. “Cinema sub stele” se adreseaza iubitorilor de film și isi propune…