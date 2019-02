Stiri pe aceeasi tema

- Un camion fara incarcatura s-a rasturnat marti dimineata pe Autostrada Soarelui (A2), la kilometrul 170 (Constanta-Bucuresti), accidentul soldandu-se doar cu pagube materiale, fiind distruse pe sute de metri parapeții de separatie a traficului si de protectie laterala ale drumului, a informat Directia…

- Tanarul Cristian Videscu, un politician de perspectiva, fost consilier județean, secretar de stat in cadrul Departamentului Centenar, a pierdut lupta cu o ... The post Un fost consilier județean și secretar de stat a murit la 37 de ani, intr-un spital din Timișoara appeared first on Renasterea banateana…

- Accident teribil intre satele Grotești și Chițcani, raionul Cantemir. O persoana a murit, iar alta a ajuns de urgența la spital dupa ce mașinele in care se aflau s-au lovit violent.Potrivit martorilor accidentul s-a intamplat in jurul orei 13:30.La fața locului a ajuns salvarea.

- Azi, la al 5-lea termen din procesul in care medicul de pe Ambulanța PULS care l-a preluat pe fotbalistul Patrick Ekeng e acuzat de ucidere din culpa, audierea asistentului acesteia, Ștefan-Razvan Badea, 32 ani, a scos la iveala un episod greu de reprodus in cuvinte. ...

- Craniul baiatului a fost zdrobit in timp ce s-a luptat cu violatorul care i-a atacat mama. Daily Mail informeaza ca acesta a murit 19 luni mai tarziu, dupa ce craniul sau a fost distrus luptandu-se cu monstrul.

- Doi tineri din comuna Rosia de Secas, judetul Alba, in varsta de 20 de ani, respectiv 26 de ani, au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba pentru lovituri sau vatamari cauzatoare de moarte.

- Un tanar in varsta de 31 de ani, care suferea de o boala incurabila, a murit pe 29 noiembrie, pe un pat de spital. Cand prietenii au vrut sa-i caute mama, ca sa-i dea vestea tragica, au gasit-o și pe femeie moarta, in casa. Baiatul a fost internat in spital și a murit pe 29 noiembrie. Nimeni n-a reușit…

- La aproape trei saptamâni de la accidentul cumplit de pe Bulevardul Alexandru Lapușneanu, când un grup de oameni a fost spulberat pe trecere, o tânara a pierdut lupta cu moartea. CONSTANȚA. Imagini de COȘMAR. A intrat cu mașina pe trecerea de pietoni, trei persoane au fost ranite,…